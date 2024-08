Plastinėmis operacijomis garsėjanti moteris parodė, kaip atrodė anksčiau: sunkiai atpažinsite

82-ejų metų Šveicarijos visuomenininkė, neseniai pozavusi išskirtinėje DailyMail.com fotosesijoje Majamyje, socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė gimtadienio padėką savo dukrai Diane.

Archyvinėje nuotraukoje moteris spinduliuoja eleganciją ir žavesį vilkėdama prašmatnų švarką, o ant kelių laiko savo mažylę.

Jos veidas atrodo visai kitoks, nei dabar. Šiomis dienomis moters veidą išskiria išraiškingi bruožai ir daugybė plastinių operacijų, dėl kurių ji pateko į dėmesio centrą ir pelnė kultinę moters-katės pravardę, rašo dailymail.co.uk.

Ši žinutė socialiniame tinkle pasirodė tada, kai Jocelyn pareiškė, kad yra palūžusi po to, kai jai buvo nutrauktas 100 milijonų dolerių išmokėjimas po skyrybų.

Be to, praėjusią savaitę ji buvo pastebėta Majamio paplūdimyje besimėgaujanti ištaigingomis vasaros atostogomis su sužadėtiniu Lloydu Kleinu.

Ketvirtadienį Šveicarijos socialinių tinklų atstovė mielai pozavo DailyMail.com nuotraukoms, kai deginosi ant prabangaus penkių žvaigždučių viešbučio „1 Hotel South Beach“ VIP poilsio krėslų, o vienu metu glaudėsi prie savo jaunesnio 56 metų gražuolio.

Niujorke gyvenanti, bet pastaraisiais metais gana mažai pastebima Wildenstein buvo atpažįstama iš savo garsiosios sfinkso išvaizdos ir didelės apimties šviesiosios girios.

Ji vilkėjo juodą, giliai iškirptą vientisą maudymosi kostiumėlį, o prie jo priderino tamsius per didelius akinius nuo saulės.

Prabangi išvyka atrodo toli gražu neprimena pinigų stygiaus, su kuriuo ji anksčiau teigė susidūrusi po to, kai prieš šešerius metus buvo priversta skelbti bankrotą.

Praėjusią vasarą Vildenštein davė retą interviu, kuriame teigė esanti visiškai be pinigų ir jau aštuonerius metus neturinti jokių pajamų po to, kai buvusio vyro šeima atkirto ją nuo devynženklės metinės išmokos, kurią ji garsiai užsitikrino per 1999 m. skyrybas.

Po to, kai ji pareiškė, kad jos vyras verslininkas milijardierius Alecas N. Wildensteinas buvo neištikimas, atsiskyrusi socialinė draugė laimėjo 2,5 mlrd. dolerių išmoką ir po 100 mln. dolerių už kiekvienus vėlesnius skyrybų metus.

2023 m. birželį interviu laikraščiui „The Sunday Times“ ji teigė, kad Alekas, kuris mirė 2008 m., bandė suversti kaltę dėl jų nepavykusios santuokos jai, sakydamas, kad nebeatpažįsta savo žmonos dėl jos atliktų daugybės plastinių operacijų, dėl kurių ji pelnė savo garsiąją pravardę.