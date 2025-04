Pirmas „Sisters On Wire“ pokalbis po permainų grupėje: „Žiūrime, kur tai nuves“

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“ – pokalbis su grupe „Sisters On Wire“, be kurių dainos „Mėlyna mėlyna“ neapraeina turbūt nė vieno lietuvio vasara. Tiesa, neseniai jie paskelbė apie pokyčius, kad grupėje lieka du nariai – Ieva Ščerbinskaitė ir Olegas Jerochinas. Laidoje jie plačiau prabils ne tik apie permainas, bet ir apie tai, kas jų gerbėjų laukia toliau.

Grupė „Sisters On Wire“ susikūrė 2014 metais. Pastaraisiais metais ją sudarė Olegas Jerochinas, Filipas Gusevas, Marius Oršauskas ir Ieva Ščerbinskaitė. Tačiau balandžio 10 dieną jie pranešė apie permainas – grupėje liko du nariai: Olegas ir Ieva. Atviras pokalbis su jais – jau šio sekmadienio laidoje.

Praėjusių metų lapkritį grupė atšventė savo 10-metį. Anot jų, per tą laiką daug kas pasikeitė – tiek žmonės, tiek jų pačių gyvenimas. Kažkas susituokė, susilaukė vaikų, pakeitė savo tikslus.

„Nėra taip, kad save dėtume į kokius nors rėmus, kad kursime tik pop ar rock stiliaus muziką. Mes leidžiame tekėti tam kūrybiškumui, kuris yra mumyse, ir žiūrime, kur tai nuves. Albume, kurį planuojame išleisti, yra tokių spalvų, kokių dar niekada nesame patyrinėję. Tačiau yra ir tokių, kurios regimos ir dabar. Taip pat – prieskonių iš praeities muzikos“, – sakys grupės vokalistė Ieva.

Negalvojo, kad „Mėlyna mėlyna“ bus hitas

Bene žinomiausias „Sisters On Wire“ kūrinys – „Mėlyna mėlyna“. O laidoje Olegas prisimins ir tai, kaip pavyko jį sukurti.

„Tiesa tokia, kad kiekvienas atlikėjas, kuris parašo dainą, turi mintį, kuri daina bus populiari, ir kuri ne. Tačiau nė vienas iš mūsų negalvojo, kad „Mėlyna mėlyna“ bus tokia populiari. Tai atrodė kaip pertraukėlių užpildymo daina“, – pripažins O. Jerochinas.

Anot jo, dainą pavyko parašyti itin greitai. O paskutinės nakties metu Olegas ją papildė balso efektais. „Buvo keista, kai žmonės ėmė mums masiškai rašyti. Tada ir atėjo populiarumas“, – pridurs jis.

Po šios dainos populiarumo, Olegas turėjo pakeisti vieną savo įprotį. Anksčiau rytais jis vedžiodavo šunį apsirengęs bet kaip, nes galvojo, kad jo vis tiek niekas nepažįsta. Tačiau kartą, žingsniuojant takeliu su savo keturkoju draugu, jis susilaukė komplimento dėl „Mėlyna mėlyna“ iš praeivio.

„Tada mano žmona pasakė: „Matai, daugiau jau tikrai nebegali rengtis kaip „bomžas“, – juoksis jis.

Vis dėlto nei Olegas, nei Ieva nesivaiko populiarumo ir per daug apie tai nesuka galvos. „Aš tam per senas“, – juoksis grupės įkūrėjas.

Kaip kūrėsi grupė

Laidoje prisiminsime ir „Sisters On Wire“ narių pažinties istoriją. Pasirodo, kad prie to prisidėjo ir TV3 žiniasklaidos grupės projektas „X faktorius“, kuriame Ieva dalyvavo vos 17-os.

„Iš karto įsimylėjau Ievos vokalą“, – pripažins O. Jerochin.

O tuomet jis pasiūlė Ievai įrašyti pritariančiuosius vokalus dainai „Parallel World“.

„Mūsų balsai taip gražiai suskambėjo! Atrodė, kad su Ievos vokalu daina suskambėjo kaip galutinis produktas. Kaip daina, kuri yra užbaigta“, – pasakos Olegas ir pagirs, kad jam Ievos balsas yra numeris vienas Lietuvoje.

Dainų rašymas – kaip terapija pas psichologą

O. Jerochinas paatviraus ir apie tai, ką jam reiškia dainų rašymas.

„Psichologu tampa lapas. Tu rašai, rašai, o iš to, kas išsilieja, darai muziką. Emociją įdedame į muziką, garsą. Tai išeina dar stipriau negu tekstas“, – sakys Olegas.

O kokie yra artimiausi grupės planai? Štai naujoje „Sisters On Wire“ dainoje „Neskubėk“, kuri bus išleista jau visai greitai, Ieva suvaidins meilės istoriją su moterimi.

„Pagalvojau, o gal pabandome, kad būtų dvi merginos? Dėl to, kad mes tiesiog to nesame bandę, o aš mėgstu iššūkius. Be to, niekada nesu vaidinusi tokio pobūdžio klipe – norėjau tai išbandyti“, – paslapties šydą praskleis I. Ščerbinskaitė.

Taip pat laidoje grupės nariai papasakos ir apie iššūkius, kurių netrūksta nei filmuojant klipus, nei koncertuose.

„Pamenu, daug koncertavome ir neprašėme daug pinigų, nes norėjome įgauti sceninės patirties. Būdavo ir po 2-3 koncertus per dieną. Vieną kartą turėjome groti jau antrajame koncerte, stovėjome prie scenos, bet staiga aš pajutau, kad mane kviečia gamta – reikia bėgti į tualetą. O tada išgirdau, kad jau prasideda intro, ir man reikia bėgti į sceną...“ – prisimins Olegas, o kuo istorija baigėsi, sužinosite šio sekmadienio laidoje.

„Floristiniame deserte“ – saulėtas juvelyrikos darbas

Iš ryškiai geltonų žiedų floristikos dizainerė Kristina Rimienė sukurs floristinės juvelyrikos darbą. Kai trūksta saulės, galima mėgautis šios spalvos gėlėmis ir diena taps tikrai šviesesnė.

Kolje ant kaklo ji kurs iš dviejų rūšių rožių, gerberų ir kraspedijos burbuliukų. Tarp gėlių komponuosis ir karoliukai.

Papuošalas nuguls ant modelio, vardu Simona, kaklo. Tai – puikus ir originalumo suteikiantis akcentas, pagyvinantis jūsų įvaizdį.

Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais 10 val. per TV3.