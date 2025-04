Pamačius Soliario įvaizdžio pokyčius atlikėją atpažino ne visi: pamatykite patys

Savo šventiniu „Instagram“ įrašu, kuriame žinomas vyras pozuoja prie raudono Ferrari, jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (19 nuotr.) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) +15 Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo) Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų (nuotr. asm. archyvo)

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų

Algimantas Minalga-Soliaris nustebino gerbėjus

„Sveiki, kadangi mano 40-metis, yra daugybė žmonių su noru gyventi iki šios dienos.

Savo nuostabius sveikinimus paverskite ir įmeskite tiems, kas labiausiai laukia kiekvienos dienos ir tokių progų. Mano gimtadienis taps žymiai prasmingesnis, kai matysiu, kiek turiu gražių draugų padedančių kitiems. Nesvarbu kam: ar sergantiems vaikams, ar žūstantiems kareiviams. Ačiū jums už sveikinimus, man daugiau nieko nereikia!

Galų gale, nueikite į vaistinę ir suprasite, kiek kainuoja vaistai ir kiek kas nori gyventi, kiek kainuoja kiekviena diena gyventi! O man užtenka jūsų meilės, gerumo ir ištikimybės! Gyvenimas jau mane apdovanojo sveiku, dideliu, stipriu, gražiu sūneliu, šeima ir nuostabiais draugais, kurie, gal ir ne kasdien, bet sukasi mano gyvenime. Pinigai draugų nekeičia“, – įrašą pradėjo dainininkas.

„Tiems, kas paliko šį pasaulį, linkiu atrasti jį gražesnį. Muzikiniai draugai tegul randa kūrybą ir ramybę! Modestai Žilioni, ačiū, kad saugai mane iš dangaus! Raiga, Marijus Adomaitis, Markas, mano broliai, mama tėtis ir visa šeima, OG ir Sel, jūs visada man būsit labai svarbūs ir įtakingi patarėjai.

REKLAMA

REKLAMA

Man garbė jums rašyti dainas ar su jumis dalintis muzika. Super hitų bus dar ne vienas ir stadionas pilnas. Jei ko neįrašiau nereiškia, kad man esate mažiau svarbūs!

O dabar svarbiausias nuostabiausias žmogus – žmona, be kurios šis gyvenimas būtų pilkas, kuri neria per purvą ir nebijo išsipurvint ir visada, kai man sunku ar linksma, visada būna šalia! Žmoną sulyginčiau su angelu. Aš tau prisiekiu mylėti Tave per šį gyvenimą ir po jo. Tikiu, kad amžina meilė nemiršta niekada.

Ačiū, kad esat.

Šis postas su Ferrari tyčia, bet ne piniguose laimė, o matyt laimingus kitus, kad ir su Fiatu, bet su mylimiausiais žmonėmis aplink! To jums ir linkiu“, – gražiais žodžiais dalinosi Soliaris.