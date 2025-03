Prisimenate šią aktorę iš „Daktaro Dolitlio“? Nustebsite, kaip atrodo dabar

K. Pratt yra amerikiečių aktorė, ko gero geriausiai žinoma dėl Majos Dolitl vaidmens filme „Daktaras Dolitlis“ ir tolimesniuose filmo tęsiniuose.

Ši aktorė taip pat pasirodė tokiuose filmuose kaip „Storulis Albertas“, „Šunų viešbutis“, „Išdidi šeima“. Nuo 2012 iki 2014 metų ji vaidino seriale „Likime drauge“.

O filmą „Daktaras Dolitlis“ žiūrėkite jau šį šeštadienį, 13.10 val., per TV3 televiziją!

Aktorė Kyla Pratt (7 nuotr.) Kyla Pratt, „Daktaras Dolitlis“ (nuotr. YouTube / stop kadras) Aktorė Kyla Pratt (nuotr. Instagram) Aktorė Kyla Pratt (nuotr. Instagram) +3 Aktorė Kyla Pratt su dukra (nuotr. Instagram) Aktorė Kyla Pratt su dukromis (nuotr. Instagram) Aktorė Kyla Pratt (nuotr. Instagram) Aktorė Kyla Pratt (nuotr. Instagram)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aktorė Kyla Pratt

Aktorės karjera ir asmeninis gyvenimas

K. Pratt gimė 1986 m. rugsėjo 16 d., mokyklos mokytojos ir krepšininko šeimoje. Ji yra vyriausia iš penkių vaikų.

REKLAMA

REKLAMA

Ji pradėjo vaidinti vos aštuonerių, pirmas jos vaidmuo buvo reklamose – ji reklamavo kompiuterinius žaidimus, filmavosi ir „Nike“ reklamoje. 1997 m. ji pasirodė viename serialo „Volkeris, Teksaso reindžeris“ epizode.

REKLAMA

Ją taip pat buvo galima išvysti serialo „Draugai“ epizode, aktorė sukūrė vaidmenis ir tokiuose filmuose bei serialuose kaip „Protinguolis“, „Sesuo“, „Šeimos reikalai“, „Lizi Magvair“.

2001 m. jai atiteko Breannos Barnes vaidmuo UPN seriale „Vienas prieš vieną“. Ji taip pat įgarsino „Disney Channel“ animacinio serialo „Išdidi šeima“ personažą.

Be vaidmenų televizijoje, K. Pratt vaidino keliuose vaidybiniuose filmuose. Vis tik daugelis geriausiai ją pamena dėl Majos Dolitl vaidmenis „Daktaro Dolitlio“ franšizės filmuose – ji pasirodė visose filmo dalyse.

REKLAMA

REKLAMA

2024 m. K. Pratt vaidino filmo ekranizacijoje pagal Mindos Harts knygą „Memo: What Women of Color Need to Know to Secure a Seat at the Table“. Psichologinį trilerį, pavadintą „Atmintinė“, prodiusavo Valeishos Butterfield „Seed’s Media“.

Būdama „Disney Chanel Circle of Stars“ nare, K. Pratt pradėjo ir muzikinę karjerą, ji įdainavo dainas serialams ir laidoms.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kalbant apie jos asmeninį gyvenimą, K. Pratt 2008 m. pradėjo santykius su reperiu, dainų autoriumi ir tatuiruočių meistru Danny Kirkpatricku. 2010 m. lapkričio 17 d. porai gimė dukra Lyrica Kirkpatrick.

2013 m. rugpjūčio 15 d. jie susilaukė dar vienos dukters Liyah Kirkpatrick. 2019 m. K. Pratt pasirodė kartu su D. Kirkpatricku realybės šou „Black Ink Crew: Compton“.