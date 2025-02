Prisimenate Trečiadienę iš „Adamsų šeimynėlės“? Štai kaip ji atrodo dabar

C. Ricci suvaidino Trečiadienę Adams 1991 m. pasirodžiusiame filme „Adamsų šeimynėlė“ ir pakartojo kultinio personažo vaidmenį 1993 m. išleistame filmo tęsinyje „Adamsų šeimos vertybės“, rašo forbes.com.

Trečiadienės aktorė patarimų kitiems nedalija

Vis tik neseniai ji pareiškė, kad atsisako šio personažo nuosavybės, nes nori, kad aktoriai, kurie vaidino Trečiadienę prieš tai ir po to, dalytųsi nuopelnais ir jais džiaugtųsi, nes gavo galimybę įkūnyti legendinį animacinių filmų kūrėjo Charleso Addamso personažą.

Trečiadienę suvaidinusi aktorė Christina Ricci

Pasirodžius „Netflix“ serialui „Trečiadienė“, duodama interviu „Digital Spy“ C. Ricci paaiškino, kad nepatarė J. Ortegai, kaip vaidinti Trečiadienę Timo Burtono režisuotame seriale. Ir tam yra paprasta priežastis.

„Tai kitoks personažas nei tas, kurį vaidinau aš. Žinote, aš vaidinau vaiką. Ji vaidina ne vaiką, o labiau paauglę. Aš vaidinau kažkur devynerių metų vaiką...

Kai manęs paklausia, ar daviau jai patarimų, pagalvoju: „Ką? Vien dėl to, kad ji jaunesnė už mane, jai reikia mano įžvalgų?“ Jai to nereikia. Jai nereikia niekieno patarimų.“

Be to, kitiems C. Ricci žinoma ne tik iš „Adamsų šeimynėlės“ – ją galima išvysti serialuose ir filmuose, tokiuose kaip „Kasparas“, „Raitelis be galvos“, „Penelopė“, „Spidas Reiseris“, „Prozako karta“ ir t. t.

O akyliausi gerbėjai pastebėjo, kad ir „Netflix“ seriale „Trečiadienė“ buvo galima išvysti C. Ricci. Ji vaidino Nevermoro akademijos botanikos mokslų mokytoją Marilyn Thornhill.

Marilyn taip pat yra Trečiadienės ir jos kambariokės Enid Sinkler bendrabučio prižiūrėtoja. Neaišku, ar C. Ricci suvaidins ir antrajame „Trečiadienės“ sezone, kurio premjera įvyks 2025-aisiais. Tiksli serialo premjeros data dar nepaskelbta.

O štai C. Ricci vėl atsidūrė dėmesio centre rudenį, kai išleido „Cat Full of Spiders“ taro kortų kaladę ir vadovą. Aktorė, parašiusi žinyną, taip pat ypatingai vertina taro kortų kaladę.

„Ši taro kortų kaladė yra iš aistros gimęs projektas. Joje gausu nuorodų į mano gyvenimo akimirkas ir paliečia svarbiausius momentus, kurie mus ištinka keliaujant per gyvenimą.

Tikiuosi, kad ji padės žmonėms susipažinti su taro kortų stebuklu, o tiems, kurie jau yra su tuo susipažinę, suteiks galimybę dar giliau su tuo susipažinti“, – pareiškime „People“ dar prieš išleidimą sakė C. Ricci.