Pirmą kartą į Lietuvą atvyksta pasaulinio hito „Loca People“ atlikėjas Sak Noel

Prie jo jungiasi ir gausus būrys žymiausių Lietuvos atlikėjų bei vienas populiariausių didžėjų iš Latvijos – [EX] DA BASS, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Į Lietuvą atvyksta pasaulinio hito „Loca People" („All day, all night") atlikėjas Sak Noel

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atvyksta pasaulinio hito „Loca People" („All day, all night") atlikėjas Sak Noel

Prodiuserio, dainų autoriaus ir didžėjaus Sak Noel pristatinėti greičiausiai nereikia – galima lažintis, kad senuose mp3 grotuvuose tikrai rasite jau prieš tai paminėtus du, pačius žymiausius, 2011-2012 metais išleistus hitus, kurie tuomet drebino ir visas šokių aikšteles.

Pirmasis jo singlas „Loca People (2011)“ tapo pasauliniu hitu, užėmusiu pirmąją vietą daugelio šalių radijo topuose, įskaitant ir Jungtinę Karalystę ir jis tapo penktuoju ispanu, pasiekusiu šį reitingą.

Minėtos dainos remiksas su Sensato ir Pitbull, pavadintas „Crazy People“ 2012 m. buvo nominuotas Lotynų Amerikos „Grammy“ apdovanojimuose.

Antrasis singlas „Paso (The Nini Anthem)“, kurį tikrai puikiai prisimenate, buvo išleistas prieš 12 metų. Jis taip pat sulaukė didelės šlovės: šiuo metu jo peržiūros siekia 25 mln. kartų.

2014 m. jis grįžo ir išleido dar vieną hitą: ar prisimenate legendinę frazę „No boyfriend, no problem“?

Tuo metu dar tik populiarėjusiuose socialiniuose tinkluose, ypatingai JAV, pagal šį hitą šoko ir filmavosi visi, kas tik netingėjo.

Vienareikšmiškai, tai dar kartą padėjo Sak Noel pelnyti pasaulinę šlovę.

Čia – tik maža dalis viso to, ką Sak Noel paruošė Lietuvai. Jo populiarumas tikrai neišblėsęs, jis ir šiandien kuria mums puikiai žinomus hitus.

Vienas naujausių – legendinės dainos „Barbie Girl“ remiksas. Sak Noel išduoda, kad nekantriai laukia šio vizito i Lietuvą ir kviečia visus, sugrįžti 10 metų atgal bei pažada parodyti tai, kuo jis gyvena šiandien.

Pasaulinę žvaigždę apšildys populiariausias Latvijos didžėjus

Tarptautinį pripažinimą pelnęs atlikėjas ir gerai žinomas žmogus Baltijos šalių šou verslo industrijoje – daugelį metų iš eilės populiariausias didžėjus Latvijoje, radijo superhitų laidos „Klubu Klasika“ vedėjas ir oficialus David Guetta apšildantis didžėjus. Visa kalba čia sukasi apie [EX] DA BASS.

Per savo karjerą [EX] DA BASS sudrebino visus didžiausius ir labiausiai atpažįstamus Baltijos šalių klubus ir EDM festivalius, grojo „Loveparade 2006“ Berlyne, koncertavo Suomijoje, Vokietijoje, JAE, Turkijoje, JAV ir kt.

Jis dalijosi scena su daugeliu garsių vardų, tokių kaip David Guetta, Westbam, Moguai, Tomcraft, Burak Yeter, Dr.Motte, Cosmic Gate, Tungevaag & Raaban, GTA, Dallas Superstars, DJs From Mars, Deepend, Felix Catral, Sash, The Second Level ir daugeliu kitų.

Savo kraityje jis turi ne vieną gerai žinomą hitą: 2009 m. išleido pirmąjį singlą „Riga Nights“, o po metų – „No More Lonely Nights“ su Jungtinės Karalystės vokalistais Ianu Brearley ir Rita Campbell, 2014 m. – „I Need Somebody“, vėliau – „Boring Games“.

Eurovizijos gerbėjai puikiai prisimeną itin sėkmingą Latvijos pasirodymą 2015-aisiais. Ten tuomet pasirodė Aminata, su daina „Love Injected“, kurią prodiusavo [EX] DA BASS.

Jis taip pat svariai prisidėjo ir prie pernykščio Latvijos pasirodymo bei dainos „Aijā“, kurią atliko pernai „Karklės“ festivalyje pasirodžiusi grupė Sudden Lights.

Latvis taip pat dirbo su Bob Sinclair, ir išleido „Someone Who Needs Me“ remiksą ir galiausiai – atliko kūrinius „Love Is A Gift“, „Find My Way“, „Rising Up“, taip pat remiksą David Guetta, Martin Garrix & Brooks klubiniam himnui „Like I Do“.

Prisijungs ir Lietuvos muzikos žvaigždės

Prie pasaulinių žvaigdžių prisijungs ir sparčiai kylančios Lietuvos pop muzikos žvaigždutės – Rokas Yan, Adrina, o kartu su jais ir vienas geriausių Lietuvos didžėjų – DJ JOVANI.

Meilės dieną, vasario 14-ąją, kartu švęskime Marijampolėje, klube LUNA, 15-ąją susitinkame Kėdainių arenoje, o 16-ąją Jurbarko sporto arenoje!

Bilietų kiekiai riboti – savuoju pasirūpink jau dabar ir pasiruošk sugrįžti į nostalgiją keliančius laikus.