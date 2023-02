Persileidimą patyrusi Jessie J – vėl žydi: perregima apranga pademonstravo suapvalėjusį pilvuką

34 metų dainininkė, kuri su mylimuoju, krepšininku Chanan Safir Colman laukiasi berniuko, pademonstravo savo aštrų stiliaus pojūtį, vilkėdama permatomą juodą drabužį su tamsiai mėlynais blizgučiais, rašo dailymail.co.uk.

Jos viršutinė dalis išryškino pilva, o po ja ji dėvėjo tamsiai mėlyną liemenėlę. Moteris mūvėjo panašios spalvos laisvai krentančias kelnes, prie kurių priderino juodas šlepetes.

Atlikėja taip pat dėvėjo juodą paltą, o makiažui pasirinko efektingą įvaizdį. Jessie akis paryškino tamsiai mėlynu akių pieštuku, kuris derėjo prie jos aprangos.

Jessie J prasitarė, kad planuoja sugrįžti į sceną. Dainininkė nufilmavo dokumentinį filmą, kuriame bus užfiksuotas jos sugrįžimas į sceną, kai ji taps motina.

Šaltinis laikraščiui „Sunday Mirror“ sakė: „Jessie pasiryžusi neleisti, kad nėštumas sutrukdytų jai atnaujinti karjerą. Dokumentiniame filme Jessie aptars viską nuo nėštumo, persileidimo, sveikatos problemų, sudaužytos širdies ir jos asmeninio gyvenimo detalių iki visuomenės jai išsakytos kritikos ir išreikštos pagiežos“.

Pastaraisiais metais Jessie pasitraukė iš viešumos dėl daugybės nesėkmingų įrašų ir sveikatos problemų, nors pirmadienį ji koncertavo Londono „02 Shepherd's Bush Empire“ su televizijos komanda.

Persileidimą patyrusi atlikėja Jessie J pademonstravo suapvalėjusį pilvą (4 nuotr.) Persileidimą patyrusi atlikėja Jessie J pademonstravo suapvalėjusį pilvą (nuotr. Instagram) Jessie J (nuotr. Instagram) Jessie J (nuotr. Instagram) Jessie J (nuotr. Instagram)

Ji rengia naują albumą, o 2024 m. planuoja pasaulines gastroles.

Žvaigždė, kuri susitikinėja su krepšininku Chananu Colmanu, neseniai atskleidė, kad yra nėščia – praėjus vos 13 mėnesių po to, kai patyrė skaudų persileidimą, ir prisipažino, kad jos protas „dar ne iki galo susigyveno“ su šia džiugia žinia.

Savo "Instagram" istorijoje ji rašė: „Aš čia guliu 2 val. nakties, negaliu užmigti. Galvoju apie šiandieną ir didžiulę meilę bei palaikymą, kurį jaučiu. Negaliu negalvoti apie visas moteris ir vyrus, kurie vis dar kovoja su netektimi ir vaikų praradimu.

Toks keistas jausmas būti šioje pusėje po to, kai man buvo pasakyta, kad niekada nepastosiu, po to, kai praradau savo vaikelį, po to, kai pastojau, ir kaip greitai visa tai vyksta. Kai kuriomis dienomis mano protas dar ne iki galo suvokia, kad tai iš tikrųjų vyksta, todėl taip ilgai apie tai tylėjau.

Iš pradžių nerimas buvo didžiulis ir jaučiausi taip, tarsi būčiau užmerkusi akis, tik tikėdamasi, kad viskas ir toliau klostysis gerai. Kuriomis akimirkomis vis dar labai tikiuosi, nors leidžiu sau pajusti šios patirties džiaugsmą ir šventę. Net nežinau, ką noriu pasakyti.“

Jessie atskleidė, kad susilauks berniuko, nes anksčiau šį mėnesį pasidalijo žavingu vaizdo įrašu, kuriame dainuoja savo dar negimusiam vaikui.