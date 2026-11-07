Pažvelkite į savo nagus: šie pokyčiai gali išduoti lėtinę ligą

Vienas iš požymių, į kurį verta atkreipti dėmesį – nuo nago guolio pradėjusi atsiskirti nago plokštelė. Šis pakitimas vadinamas onicholize. Jam būdinga tai, kad nagas pamažu atsiskiria nuo odos, o atsiskyrusi vieta tampa balkšva. Tokį pokytį gali sukelti grybelinė infekcija, žvynelinė, agresyvus manikiūras, rašoma aad.org.
Pastebėjus tokį pakitimą, rekomenduojama kreiptis į dermatologą – gali prireikti gydymo, padedančio pašalinti infekciją ir užtikrinti, kad naujas nagas augtų tinkamai.
Pažvelkite į savo nagus
Kitas įspėjamasis ženklas – paraudimas ir patinimas aplink nagą. Tai gali būti paronichijos, kitaip tariant, infekcijos aplink nagą, požymis. Anksti pastebėjus problemą, dažnai pakanka specialių vonelių ir antibiotikų, tačiau susidarius atvirai žaizdai gali prireikti sudėtingesnio gydymo.
Apie galimą infekciją gali įspėti ir žalsvai juoda nago spalva. Tokį atspalvį kartais sukelia bakterijos, pažeidusios nagą. Negydoma infekcija gali progresuoti, todėl svarbu laiku kreiptis į gydytoją. Tinkamas gydymas padeda sumažinti skausmą, jautrumą ir pašalinti infekciją.
Vertėtų atkreipti dėmesį ir į mažas duobutes nagų paviršiuje. Jos gali priminti mažas įdūrimo žymes ir būti susijusios su įvairiomis ligomis, pavyzdžiui, žvyneline, atopiniu dermatitu ar židininiu nuplikimu. Tokiais atvejais svarbu išsiaiškinti tikslią pakitimų priežastį, nes jie gali būti susiję ne tik su pačiais nagais, bet ir su kitomis organizmo problemomis.
Pageltę, sustorėję ir nustoję augti nagai taip pat neturėtų būti ignoruojami. Nors nagų pageltimą gali sukelti raudonas nagų lakas, naudojamas be apsauginio pagrindo, ar rūkymas, kartu pasireiškiantis sustorėjimas ir sulėtėjęs augimas gali įspėti apie geltonų nagų sindromą. Jis gali būti susijęs su plaučių ligomis, reumatoidiniu artritu ar rimta nagų infekcija.
Dar vienas pakitimas – gilūs skersiniai grioveliai naguose. Jie vadinami Beau linijomis ir gali rodyti, kad tam tikrą laiką nagų augimas buvo sulėtėjęs arba visiškai sustojęs. Taip gali nutikti po aukštos temperatūros, traumos, chemoterapijos ar patyrus didelį stresą. Kai kuriais atvejais nagas gali net visiškai nustoti augti ir atsiskirti nuo nago guolio. Ši būklė vadinama onichomadeze. Jeigu nėra aiškios tokių pakitimų priežasties, vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju.
Jeigu nagai tampa ploni, o jų vidurys įdumba ir primena šaukštą, tai gali būti geležies trūkumo požymis. Šis pakitimas vadinamas koilonychija. Geležies gali trūkti dėl nevisavertės mitybos, skrandžio ar žarnyno veiklos sutrikimų, celiakijos ar kitų priežasčių. Tokiu atveju svarbu atlikti reikiamus tyrimus ir išsiaiškinti, kodėl organizmui trūksta geležies.
Dar vienas požymis, kurio nereikėtų ignoruoti – žemyn užlinkę nagai ir sustorėję pirštų galiukai. Šis pakitimas vadinamas pirštų galų būgniškumu. Nagai pamažu pradeda linkti žemyn, pirštų galiukai patinsta, o paspaudus nagai gali atrodyti minkšti, tarsi kempinė. Nors kai kuriems žmonėms tokia pirštų forma būna paveldima ir nepavojinga, kartais ji gali būti susijusi su plaučių, širdies, kepenų, skrandžio ar žarnyno ligomis.
Galiausiai, nagų spalvos pokyčiai taip pat gali būti svarbus signalas. Pakitusi spalva kartais atsiranda dėl išorinių veiksnių, tačiau tam tikrais atvejais gali įspėti apie organizme vykstančius sveikatos sutrikimus. Todėl pastebėjus neįprastus, ilgai nepraeinančius ar progresuojančius nagų pakitimus, vertėtų pasikonsultuoti su dermatologu.
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