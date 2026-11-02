Nagų ir pėdų grybelį įveikite be vargo: štai kas padės

Kaip rašoma sveikatos informacijos portale „Healthline“, nagų grybelis, mediciniškai vadinamas onichomikoze, yra dažna infekcija. Ji gali pakeisti vieno ar kelių nagų spalvą, o infekcijai plintant nagai gali sustorėti, tapti trapūs ir pradėti skilinėti.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
8 naminės priemonės nagų grybeliui įveikti
Nuo arbatmedžių aliejaus iki obuolių sidro acto – štai 8 priemonės, kurias žmonės išbando norėdami sumažinti nagų grybelio požymius.
1. Arbatmedžių aliejus
Arbatmedžių aliejus yra eterinis aliejus, žinomas dėl antiseptinių ir galimų priešgrybelinių savybių. Nedideli klinikiniai tyrimai rodo, kad jis gali padėti kovoti su nagų grybeliu, tačiau įrodymų kol kas nepakanka, kad jį būtų galima laikyti patikimu gydymo pakaitalu.
Svarbu žinoti, kad arbatmedžių aliejus gali sudirginti odą arba sukelti alerginę reakciją. Jo negalima nuryti, o naudojant ant odos reikėtų laikytis produkto naudojimo instrukcijų.
2. Raudonėlių aliejus
Raudonėlių aliejus taip pat tiriamas dėl priešgrybelinių savybių. 2019 m. atliktas tyrimas parodė, kad vietiškai naudojama priemonė, kurios sudėtyje buvo raudonėlių aliejaus, galėjo pagerinti nagų išvaizdą.
Vis dėlto tai nereiškia, kad grynas raudonėlių aliejus patikimai išgydo nagų grybelį. Koncentruoti eteriniai aliejai gali stipriai sudirginti odą, todėl jų nereikėtų tepti tiesiai ant nagų neįvertinus saugumo.
3. Ozonuoti aliejai
Ozonuoti aliejai – tai, pavyzdžiui, alyvuogių ar saulėgrąžų aliejai, apdoroti ozonu. Laboratoriniai ir kiti tyrimai rodo, kad ozonas tam tikromis sąlygomis gali veikti grybus, mieles ir bakterijas.
Tačiau tokie rezultatai dar neįrodo, kad ozonuoti aliejai yra veiksmingas nagų grybelio gydymo būdas žmonėms. Jų poveikis priklauso nuo produkto sudėties, ozono koncentracijos ir naudojimo sąlygų.
4. Burnos skalavimo skystis
Kai kurie žmonės nagų grybeliui gydyti pasitelkia burnos skalavimo skystį. Jame gali būti mentolio, timolio ir eukaliptų komponentų, kuriems būdingas antimikrobinis poveikis.
Vis dėlto patikimų klinikinių įrodymų, kad burnos skalavimo skystis išgydo nagų grybelį, trūksta. Todėl šis metodas neturėtų pakeisti gydytojo rekomenduoto gydymo.
5. Česnakas
Česnakas žinomas dėl įvairių biologiškai aktyvių junginių. Kai kurie tyrimai leidžia manyti, kad česnako ekstraktas gali pasižymėti priešgrybelinėmis savybėmis, tačiau reikia daugiau tyrimų, kad būtų galima patvirtinti jo veiksmingumą gydant nagų infekcijas.
Svarbu netepti susmulkinto ar sutrinto česnako tiesiai ant odos ar po nagu. Česnakas gali sukelti stiprų sudirginimą ir net cheminius nudegimus.
6. Obuolių sidro actas
Obuolių sidro actas yra rūgštus skystis, kartais naudojamas kaip namų priemonė dėl galimo antimikrobinio poveikio.
2021 m. laboratoriniame tyrime nustatyta, kad actas gali slopinti kai kurių mikroorganizmų augimą. Tačiau laboratorijoje pastebėtas poveikis nebūtinai reiškia, kad actas išgydys žmogaus nagų grybelį.
Koncentruotas actas gali dirginti ar pažeisti odą, todėl jo nereikėtų naudoti neskiesto ar tepti ant pažeistų vietų.
7. Probiotikai
Probiotikai – tai gyvi mikroorganizmai, kurių tam tikri kiekiai gali būti naudingi sveikatai. Mokslininkai tiria, ar jie gali padėti reguliuoti mikroorganizmų pusiausvyrą ir slopinti kai kurių grybų augimą.
Probiotikų galima gauti su maistu, pavyzdžiui, valgant jogurtą su gyvosiomis bakterijų kultūromis ar kimči. Tačiau šiuo metu nėra pakankamai įrodymų, kad probiotikai galėtų išgydyti jau išsivysčiusį kojų nagų grybelį.
8. Kitos natūralios priemonės
Moksliniuose darbuose taip pat nagrinėjamas kitų natūralių medžiagų galimas poveikis nagų grybeliui. Tarp jų – spirulina, eglių sakai ir propolio ekstraktas.
Šios medžiagos pasižymi skirtingomis savybėmis, tačiau jų veiksmingumas gydant nagų grybelį nėra pakankamai patvirtintas. Todėl prieš bandant tokias priemones verta pasitarti su vaistininku ar gydytoju.
Kada dėl nagų grybelio reikėtų kreiptis į gydytoją?
Nagų grybelis kartais laikomas tik estetine problema, tačiau kai kuriems žmonėms jis gali sukelti rimtesnių komplikacijų.
Ypač atsargiems reikėtų būti sergantiesiems cukriniu diabetu ar turintiems nusilpusią imuninę sistemą. Tokiais atvejais nereikėtų pasikliauti vien naminėmis priemonėmis – svarbu kreiptis į gydytoją.
Specialisto konsultacijos taip pat reikėtų, jei nagą skauda, infekcija plinta, nagas smarkiai pakinta arba būklė negerėja. Panašius nagų pokyčius gali sukelti ir kitos ligos, todėl ne visada įmanoma grybelį atpažinti vien pagal išvaizdą.
Nagų grybelį gydyti gali būti sudėtinga, nes nagai auga lėtai, o priemonėms sunku prasiskverbti per nago plokštelę. Dėl to pirmieji rezultatai gali pasirodyti tik po kelių mėnesių. Kai kuriais atvejais prireikia gydytojo paskirtų priešgrybelinių vaistų.
Norint sumažinti infekcijos pasikartojimo riziką, svarbu palaikyti pėdų higieną, kruopščiai jas nusausinti, reguliariai trumpinti nagus ir nesidalyti nagų priežiūros įrankiais su kitais žmonėmis.
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