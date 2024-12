Pasaulinio garso roko grupė „Avenged Sevenfold“ surengs koncertą Lietuvoje

Šis roko gigantų pasirodymas neabejotinai taps vienu laukiamiausių kitų metų renginių ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje, kuris suburs ištikimiausius metalo ir roko muzikos gerbėjus.

„Neįtikėtinai džiaugiamės galimybe aplankyti šalis, kuriose dar niekada nebuvome, ir groti įspūdingose, unikaliose vietose.

Nuo istorinio kalėjimo Lietuvoje iki nuostabaus kalkakmenio karjero Švedijoje – nekantraujame kartu praleisti ypatingą vakarą!“ – sako grupė „Avenged Sevenfold“.

Bilietus į „Avenged Sevenfold“ koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (gruodžio 6 d.) 10 val. ryto. Jau nuo rytojaus (ketvirtadienio) 10:00 val. įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: bit.ly/LiveNationConcertClub

REKLAMA

REKLAMA

Avenged Sevenfold - A Little Piece Of Heaven

Nuo nedidelio miestelio Kalifornijoje iki pasaulinio pripažinimo

„Avenged Sevenfold“ kelionė į muzikos olimpą prasidėjo 1999 m. Kalifornijos mieste Huntington Byče, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

Grupės įkūrėjai – vokalistas M. Shadows, gitaristai Synyster Gates ir Zacky Vengeance bei būgnininkas The Rev – dar paauglystėje sukūrė unikalų skambesį, kuris sujungė sunkiojo metalo ir roko energiją.

Avenged Sevenfold - Hail To The King

Šiuo metu grupės sudėtį papildo būgnininkas Brooks Wackerman, į kolektyvą įsiliejęs 2015 m., ir bosinės gitaros virtuozas Johnny Christ, kuris prie grupės prisijungė dar 2002 m. Kiekvienas grupės narys į muziką įneša savo unikalius sugebėjimus, o būdami kartu jie sukuria nepakartojamą harmoniją ir energiją, kuri spinduliuoja tiek savo dainose, tiek gyvuose pasirodymuose.

REKLAMA

REKLAMA

Pasiekimai, pelnę pasaulinį pripažinimą

„Avenged Sevenfold“ garsėja kaip grupė, kuriai niekada netrūko drąsos eksperimentuoti ir kurti. Iki šiol grupė visame pasaulyje pardavė daugiau nei 12 milijonų albumų kopijų, o du jų albumai – „Nightmare“ (2010 m.) ir „Hail To The King“ (2013 m.) užėmė pirmąsias vietas prestižiniame „Billboard“ Top 200 albumų sąraše.

Grupės kūriniai ir singlai taip pat susilaukė ypatingos sėkmės – „YouTube“ platformoje šiuo metu grupės vaizdo klipai turi surinkę daugiau nei milijardą peržiūrų, o „Spotify“ grupė taip pat gali pasigirti milijardu perklausų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Roko muzikos gigantai taip pat buvo įvertinti „Best International Band“ ir „Best Live Band“ kategorijose, o 2023 metais jie buvo nominuoti prestižiniam „Grammy“ apdovanojimui už savo albumą „Life Is But a Dream.... “

Avenged Sevenfold - Nightmare

Roko muzikos gigantai gali pasigirti ir apdovanojimais – „Best International Band“ ir „Best Live Band“. Be to, 2023 metais jie buvo nominuoti prestižiniam Grammy apdovanojimui už savo albumą „Life Is But a Dream.... “

REKLAMA

Naujausi kūriniai: filosofija, eksperimentai ir futuristinis skambesys

2023 m. grupė išleido naujausią savo albumą „Life Is But a Dream.... “ kuris grupei tapo tikru kūrybiniu lūžiu. Įkvėptas prancūzų egzistencializmo idėjų, albumas tyrinėja žmogaus egzistencijos prasmę, gyvenimo laikinumą ir dvasines keliones.

Muzikiniu požiūriu tai – futuristinis roko ir metalo šedevras, kuriame gausu orkestrinių intarpų, netikėtų struktūrinių posūkių ir novatoriškų garsų.

REKLAMA

Tokie kūriniai kaip „Nobody“ ir „We Love You“ įrodo, kad grupė ne tik nepaiso muzikos žanrų ribų, bet ir nuolat plečia jų apibrėžimą.

Vienintelis grupės „Avenged Sevenfold“ koncertas Lietuvoje įvyks 2025-ųjų metų birželio 24-ąją dieną „Lukiškių kalėjime 2.0“, Vilniuje. Pasirodymą pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva‘‘.