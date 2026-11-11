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TV3 naujienos > Žmonės

Parodė vietą, kur palaidotas legendinis treneris Česlovas Norvaiša: kapas išsiskiria savo kuklumu

2026-11-11 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 12:55
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Lietuvos sportinių šokių bendruomenę ir visą šalį šių metų kovo 9-osios vakarą sukrėtė skaudi žinia – eidamas 91-uosius metus, mirė legendinis šokėjas, treneris, gydytojas bei Kauno miesto garbės piliečius Česlovas Norvaiša.

Lietuvos sportinių šokių bendruomenę ir visą šalį šių metų kovo 9-osios vakarą sukrėtė skaudi žinia – eidamas 91-uosius metus, mirė legendinis šokėjas, treneris, gydytojas bei Kauno miesto garbės piliečius Česlovas Norvaiša.

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Nors nuo jo išlydėjimo į paskutinę kelionę praėjo jau nemažai laiko, o šalyje praūžė Vėlinių metas, atmintis apie šį iškilų žmogų išlieka gyva. Žvilgsnis į pavasarį Anapilin iškeliavusio vyro kapą Petrašiūnų kapinėse rodo nuolatinę pagarbą ir šilumą.

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FOTOGALERIJA. Česlovo Norvaišos kapas Petrašiūnų kapinėse

Atgulė Petrašiūnų kapinėse

Apžvelgiant dabartinį Česlovo Norvaišos kapo vaizdą po Vėlinių, į akis krinta rami, tvarkinga ir pagarbi aplinka. Kapavietė išsiskiria savo kuklumu ir santūrumu, be didelių pompastikų, tačiau kruopščiai prižiūrėta.

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Kapo priekinėje dalyje stovi šviesaus medžio kryžius. Ant kryžiaus pritvirtinta maža lentelė, kurioje aiškiai užrašytas velionio vardas, pavardė bei gyvenimo metai: „Česlovas NORVAIŠA 1935–2026“.

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Prie pat kryžiaus pagrindo pastatytas didelis juodas, stiklinis žibintas, kurio viduje dega žvakės. Aplink jį bei kapo priekyje guli kelios papildomos kapų žvakės su metaliniais ar stikliniais dangteliais, skleidžiančios ramią šviesą.

Kapavietę puošia gausūs baltų gėlių akcentai. Ant kapo žemės pusrutulio formos gėlių kompozicija, sudaryta iš baltų rožių ir smulkių gėlių, prie kurios pritvirtinta juostelė su užrašu „Kauno miesto savivaldybė“. Taip pat gėlės elegantiškai išdėstytos šonuose už didžiojo žibinto.

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Kapavietė įsikūrusi ramybe dvelkiančioje Petrašiūnų kapinių dalyje, apsuptoje pušų. Aplink matosi kiti kapai, medžiai, natūrali miško paklote ir rudeninis peizažas, suteikiantis šiai vietai dar daugiau ramybės.

Šviesus atminimas

Česlovas Norvaiša per savo ilgą gyvenimą padarė milžinišką įtaką Lietuvos kultūrai ir sportui. Kartu su žmona Jūrate Norvaišiene jie ne tik rašė aukso raidėmis šalies sportinių šokių istoriją, kūrė ansamblį „Sūkurys“, organizavo garsųjį konkursą „Gintarinė pora“, bet ir ugdė ne vieną šokėjų kartą.

Jo palikimas Lietuvos sportinių šokių padangėje ir kauniečių širdyse išliks amžinai. Rusenančios žvakės rodo, kad šviesus Česlovo Norvaišos atminimas yra saugomas ir branginamas.

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