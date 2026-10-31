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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pravėręs maišą morgo darbuotojas ėmė klykti nesavu balsu: to regėjęs dar nebuvo

2026-10-31 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 20:30
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Brazilijos San Žozė miesto krematoriumo darbuotojas ėmė klykti iš siaubo, supratęs, kas vyksta – šis įvykis pranoko kasdienę realybę ir bet kokį baisiausią įsivaizduojamą siaubo filmo scenarijų.

Pravėręs maišą morgo darbuotojas ėmė klykti nesavu balsu (nuotr. tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (7)

Brazilijos San Žozė miesto krematoriumo darbuotojas ėmė klykti iš siaubo, supratęs, kas vyksta – šis įvykis pranoko kasdienę realybę ir bet kokį baisiausią įsivaizduojamą siaubo filmo scenarijų.

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Tik pravėręs maišą, kuriame gulėjo mirusia laikytos 90-metės kūnas, paaiškėjo, kad moteris vis dar buvo gyva, rašo indiatimes.com.

Ši 2023 metais nutikusi istorija prisimenama iki šiol – ją išgirdus ne vienam kūnu nubėga šiurpai.

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FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Krematoriumo darbuotojas morge pamatė, kad moteris vis dar gyva

Likimas lėmė neįprastą įvykį, kai krematoriumo darbuotojas atvyko į vienos Brazilijos ligoninės morgą pasiimti 90-metės Normos Silveiros da Silvos kūno. Tačiau jo laukė pribloškianti staigmena – pravėrus maišą paaiškėjo, kad Norma vis dar buvo gyva.

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Šis keistas incidentas įvyko po to, kai ligoninės darbuotojai oficialiai konstatavo Normos mirtį. Buvo manyta, kad moteris mirė, todėl ji buvo įdėta į lavonmaišį ir paruošta pervežti į morgą.

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Atvykęs su mirusiųjų kūnais dirbantis morgo darbuotojas nustėro pastebėjęs, kad ji vis dar gyva, todėl moteris buvo skubiai grąžinta į ligoninę.

Ligoninė vėlai vakare, apie 23.40 val., išdavė N. Silveiros da Silvos mirties liudijimą, kuriame mirties priežastimi nurodyta šlapimo takų infekcija. Kaip pasakojo jos globėja, šeimai nebuvo suteikta galimybė atsisveikinti, nes moteris buvo skubiai išvežta į morgą.

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Vėliau, apie 1.30 val. nakties, krematoriumo darbuotojas atvyko pasiimti jos kūno. Pravėręs maišą jis pastebėjo kai ką netikėto – Normos kūnas vis dar buvo šiltas, o raumenys nebuvo sustingę, kaip įprastai nutinka po mirties.

Moteris skubiai išgabenta į ligoninę, kur po kelių dienų mirė

Atsegęs maišą darbuotojas negalėjo patikėti savo akimis – N. da Silva silpnai kvėpavo, tačiau negalėjo šauktis pagalbos, nes buvo be sąmonės.

Globėja atskleidė, kad senolė beveik dvi valandas praleido sandariai uždarytame maiše ir patyrė siaubingą išgyvenimą, būdama arti uždusimo.

Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau po kelių dienų jos gyvybė užgeso.

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