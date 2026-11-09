Parodė, kaip dabar atrodo legendinio Klarko kapas: 1 simbolinė detalė paliečia širdį

Amžinojo poilsio atlikėjas rugsėjo 30 d. atgulė Kaune, Panemunės kapinėse.
Ąžuolo lapais nusėtas kapas
Praėjus Vėlinėms, nuotraukose galima išvysti, kaip šiuo metu atrodo ramybę radusio G. Kirkilos-Klarko kapas.
Žvelgiant į Panemunės kapinėse esančią kapavietę, matyti jaukus, tvarkingas, bet rudenine melancholija dvelkiantis vaizdas.
Kapo paviršių ir aplinkines teritorijas gausiai nukloję nukritę rudeniniai ąžuolo lapai.
Kapo priekinėje dalyje, centre, stovi nedidelis medinis kryžius-lentelė, ant kurios išraižytas užrašas „Gintautas Kirkila“ ir gyvenimo metai „1960–2026“ bei išraižyta 1 simbolinė detalė – plunksnos papuošimas.
Šalia medinės lentelės ir ant paties kapo žemės pastebimos kelios uždegtos ar jaukiai tviskančios kapų žvakės su dangteliais, kurie vis dar saugojo liepsną.
Kapą puošia baltų bei gelsvų chrizantemų kupstai vazonuose, taip pat gyvų gėlių puokštė viršutinėje kapo dalyje. Šonuose žaliuoja pasodinti ilgesni augalai.
Kapavietę rėmina tvarkingi granito apvadai, o greta matosi kitų kapų paminklai. Kairėje – Nakų šeimos paminklas, dešinėje – Mirauskų ir Mackevičių šeimų kapavietės. Kapavietė paskendusi ramioje, medžių apsuptoje Panemunės kapinių atmosferoje.
Jautrus atsisveikinimas ir dukros kalba
Dainininko netektis tebėra gyva artimųjų ir gerbėjų atmintyje. Laidotuvių metu daugelio širdis sujaudino dukros Jurgos jautri kalba, kurioje ji dalijosi šviesiais prisiminimais apie tėtį – žmogų, kuris dėl šeimos darydavo viską, o sunkiausiomis akimirkomis ieškodavo ne pasiteisinimų, o sprendimų.
„Daugelis pažinojo Klarką – energingą, linksmą, visus įtraukiantį ir sukuriantį nepamirštamą atmosferą ypatingomis progomis, atlikėją, dainininką. Tėtis mylėjo savo darbą, jis tą darė iki paskutinės dienos. Ir visada nuoširdžiai, be abejingumo ir net po kelių dešimtmečių prieš kiekvieną pasirodymą lipdavo į sceną su jauduliu širdyje ir pagarba. Gera matyti, kad visa tai neliko nepastebėta ir neįvertinta. Bet kaip ir vienas iš tėčio albumų buvo „Klarkas – kita pusė“. Gintas, kurį pavyko pažinti išrinktiesiems – šeimai, artimiems bičiuliams. Tai buvo nuoširdus ir ištikimas draugas, gyvenimo partneris, nuostabiausias tėtis, tobulas senelis, kuris dievino savo anūkus ir kurie dievino jį.
Tėtis dėl šeimos galėjo padaryti ir darydavo viską. Nesvarbu, ar tai buvo įsimintinų akimirkų kūrimas, ar reikalingas palaikymas, pagalba. Iš tėčio niekada neišgirsdavai: sunku, neišeina, nepatogu. Vienintelis klausimas jo galvoje būdavo – ne „ar tai padaryti“, o „kaip tai padaryti“. Šeštadienį Lietuva prarado charizmatišką, nuoširdų ir energingą atlikėją. Praradau vieną iš nedaugelio žmonių šiame pasaulyje, kurie mane visada suprato, palaikė ir besąlygiškai mylėjo. Ir šitos tuštumos neužpildys niekas.
Bet taip pat žinau, kad tėčiui sunkiausia ir baisiausia būdavo matyti mus kenčiančius, kai mums sunku. Nežinau daug detalių, kaip jis norėtų matyti savo laidotuves šią dieną, bet tėtis ne kartą yra minėjęs, kad jis nori išeiti grojant „Show Must Go On“. Tėti, tavo dainos dar ilgai skambės tavo gerbėjų širdyse ir namuose, o mes kažkada, ne šiandien, ne rytoj, bet kažkada tave prisimindami jausime ne šį nenusakomą skausmą, o šilumą, meilę ir dėkingumą, kad buvai mūsų gyvenimuose. Tėti, amžinai liksi mūsų širdyse“, – laidotuvėse kalbėjo atlikėjo dukra.
Ypatingai jautriai skambėjo tėvo išsakyta valia – išeiti skambant legendiniam „Queen“ kūriniui „Show Must Go On“. Nors G. Kirkila-Klarkas iškeliavo, jo dainos ir šviesus atminimas gerbėjų bei artimųjų širdyse išliks ilgam.
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