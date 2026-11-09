TV3 Žinios. Mirė Krokuvos šaulys; Lietuvoje – naujas kainų rekordas; Seniai Lietuvoje matytas vaizdas

Lietuvoje – naujas šių metų paros elektros kainos rekordas. Brangsta ir šildymas, o nuo didžiulių šilumos sąskaitų žmones kol kas gelbsti tik palyginti šiltas ruduo.
Lietuvoje tokio vaizdo seniai nebuvo – vienu metu kai kur žydi ir rožės, ir miestai po truputį puošiasi Kalėdoms, mat Lietuvoje jau tuoj pasirodys pirmosios snaigės. Tiesa, nors Kalėdų senelis ta proga ragina traukti šventines girliandas iš skrYnių, nupūsti nuo jų dulkes, kviečia rašyti jam laiškus, visgi sinoptikai dar sako neskubėti, mat ryškesnių žiemos pėdsakų orų žemėlapiuose kol kas nematyti. Sniegas artimiausiu metu pievų neužklos.
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