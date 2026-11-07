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Į grupę „Balius“ grįžtantis Gediminas – apie netikėtą skambutį ir Klarką: „Dar sakiau jam...“

2026-11-07 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 18:30
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Netikėta dainininko Gintauto Kirkilo-Klarko mirtis rugsėjo 26-ąją sukrėtė ne tik jo artimuosius bei scenos bendražygius, bet ir daugybę gerbėjų visoje šalyje. Grupės „Balius“ narė, ilgametė velionio bendražygė Laura Supranavičienė neseniai paskelbė naujieną apie grupės likimą ir pranešė, kad prie jos prisijungia buvęs narys – Gediminas Saltonas.

Netikėta dainininko Gintauto Kirkilo-Klarko mirtis rugsėjo 26-ąją sukrėtė ne tik jo artimuosius bei scenos bendražygius, bet ir daugybę gerbėjų visoje šalyje. Grupės „Balius“ narė, ilgametė velionio bendražygė Laura Supranavičienė neseniai paskelbė naujieną apie grupės likimą ir pranešė, kad prie jos prisijungia buvęs narys – Gediminas Saltonas.

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Naujienų portalui tv3.lt Gediminas Saltonas atvirai papasakojo apie netikėtą Lauros Supranavičienės skambutį ir prisiminė a. a. Gintautą Kirkilą-Klarką.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gediminas Saltonas, Gintautas Kirkila-Klarkas, Laura Supranavičienė

Sugrįžta į grupę „Balius“

Pradėdamas pokalbį apie sugrįžimą į grupę „Balius“, kurioje anksčiau jau yra dainavęs, G.Saltonas prisiminė netikėtą L.Supranavičienės skambutį.

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„Laura paskambino po laidotuvių ir paklausė, ką aš galvoju apie tai, jeigu prisijungčiau prie grupės „Balius“. Klarko nepakeis niekas, bet veiklą reikia tęsti. Aš sutikau, bet reikėjo dar laiko pagalvoti, nes reikia programą visą be Klarko padaryti. Viskas gausis dar tik už poros mėnesių, jeigu ne daugiau. Taip greitai viskas nesidaro, reikia tam ruoštis“, – atviravo jis.

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Pasak vyro, koncertinei veiklai jiedu su L.Supranavičiene jau pradėjo ruoštis. G.Saltonas neslėpė, kad svarbiausia – atsakingai parengti naują programą ir nenuvilti nei grupės gerbėjų, nei velionio G. Kirkilo-Klarko:

„Jau pradėjome ruoštis, viskas vyksta darbštume. Reikia viską kuopščiai padaryti, kad nepadarytume a. a. Klarkui gėdos. Paskui grūmos mums iš viršaus labai stipriai.“

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Įdomu tai, kad mintis susigrąžinti Gediminą į grupę Laurai kilo dar tuomet, kai Gintautas buvo gyvas. Pasak pašnekovo, apie galimą jo sugrįžimą buvo svarstyta ne kartą, tačiau konkrečių veiksmų taip ir nebuvo imtasi.

„Žmonėms reikalingos „Baliaus“ dainos, bet Klarko niekas nepakeis. Jis – vizitinė „Baliaus“ kortelė, čia jau faktas. Dar Laura pasakojo, kad jie daug kartų galvojo, kad norėtų mane pabandyti pakalbinti grįžti į grupę, būtų ir lengviau parvairuoti dviese namo po koncertų su Klarku, nes Laura nevairuoja. Bet taip viskas tęsėsi, tęsėsi ir niekas negalėjo pagalvoti, kad Klarkui taip baigsis. Jis niekada nesiskundė, kad jam kažkas labai blogai būtų su sveikata“, – atviravo vyras.

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Paklaustas, ar pats kada nors slapta pasvajojo apie sugrįžimą į grupę, muzikantas tikino apie tai negalvojęs:

„Aš pats apie tai niekada negalvojau, jie turėjo daug gražaus darbo, o aš savo ruožtu koncertuoju restoranuose, privačiuose vakarėliuose, o pas juos jau rimtesni renginiai buvo nei mano.

Aš jau esu „Baliaus“ narys, dabar tik liko atidirbti ten, kur kažkada esu kažkam prižadėjęs, kad padainuosiu. Daug dar turiu užsakymų, kiekvienas savaitgalis – darbai. Negaliu taip visko staigiai nutraukti ir tik repetuoti rytą vakarą.“

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Kalbėdamas apie paskutinį susitikimą su G. Kirkilu-Klarku, Gediminas neslėpė emocijų. Vyras prisiminė visai neseniai vykusius dokumentinio filmo apie grupę „Balius“ filmavimus, kurių metu jiedu dar spėjo pasikalbėti apie gyvenimą ir sveikatą. 

„Visai neseniai filmavome apie „Balių“ dokumentinį filmą ir buvome susitikę viename restorane, filmavomės, kiekvienas kalbėjome apie grupę. Ir dar sakiau Klarkui, kad jis geriausiai iš mūsų visų atrodo, užsikonservavęs. Pasakė, kad metė rūkyti ir t. t. Pakalbėjome, kad su sveikata viskas gerai...

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Ir man buvo toks šokas, kai ryte paskambino ir pasakė, kad Klarko nėra. Klausiau: „Kaip tai nėra?“ Pasakė: „Nėra, išėjo Anapilin...“ Negalėjau patikėti, jis toks linksmas... Buvome seniai nesimatę, stipriai apsikabinome kaip broliai... Žiauru... Šokas visiems“, – baigdamas pokalbį sakė jis.

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