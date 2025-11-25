Pamatykite: štai kaip Mykolas Karpičius ir OG Version sulaukė milijoninės investicijos

Gyvųjų bakterijų produktus vystanti sveikatingumo produktų startuolis „Cannumo“ 600 tūkst. eurų gaus už 20 proc. akcijų ir dar 400 tūkst. eurų bus suteikta paskolos forma, o investuoti į šį jaunųjų verslininkų projektą nusprendė įmonių grupės „Kilo“ bendraįkūrėjas ir investicijų akceleratoriaus „Lost Astronaut“ įkūrėjas Tadas Burgaila.
Visgi, šis ne iš karto ryžosi prisidėti prie kol kas sėkmingai besivystančio projekto ir turėjo daug abejonių
„Aš įsivaizduoju, kad čia yra labai rizikinga investicija. Čia bus arba labai gerai, arba nebebus nieko, ypač matant visą šitą Mykolo užsidegimą. Jam nebeįdomu bus, jeigu tai nebeaugs dvigubai, trigubai ir taip toliau. Bet man tokie žmonės ir patinka“, – laidos metu sveikuolišku gėrimu abejonių turėjo T. Burgaila.
Paragavę šio gėrimo dalis investuotojų raukėsi ir teigė, kad jis galėtų būti kiek skanesnis.
„Kai pirmą kartą paragavau man nepatiko, daviau antrą šansą, nepatiko. Šiandien – trečias šansas ir tiesiog jis man neskanus, ir aš nerizikuosiu“, – investuoti įvardinusi aiškią priežastį atsisakė „Profitus“ įkūrėja Viktorija Čijunskytė.
Veiklą pradėjo prieš dvejus metus
Tokios investicijos dar nebuvo sulaukęs joks Europos verslo realybės šou, o išgirdę nuostabią žinią startuolio kūrėjai neslėpė susijaudinimo. Vos 2023 m. gruodžio mėnesį sukurtas prekės ženklas ir pagrindinis jo produktas „Gėris“ per trumpą laiką tapo sparčiausiai šalyje augančiu prekės ženklu.
„Turime milijoną. Tai yra dalykas, kuris mums patiems parodo, kad mūsų sudėtingi beveik dveji metai nenuėjo veltui ir kad ne tik mes tikime, bet ir aplinka, kuri tiki lygiai taip pat“, – džiaugėsi „Cannumo" įkūrėjas M. Karpičius.
„Gal iškeliame į viršų rankas?“, – santūriai džiaugėsi OG Version.
Tuo tarpu su sveikatingumo projektais didelę patirtį turintis investuotojas T. Burgaila iš karto pradėjo kelti šiam startuoliui itin ambicingus tikslus.
„Aš manau, tą įmonę tikrai padarysime tarp 10-30 mln. vertės per 12 mėnesių garantuotai“, – teigė T. Burgaila.
Užkariauti JK ir JAV rinką sieks per 90 dienų
Paklausti, kur žada nukreipti gautą investiciją, „Cannumo“ komanda prasitarė išsikėlę tikslą per 90 dienų sėkmingai išsiplėsti Jungtinėje Karalystėje. Būtent ten sveikos gyvensenos produktų el. prekybos rinka yra viena didžiausių.
„Ši investicija ir bendradarbiavimas su T. Burgaila mums – ypač svarbūs. Dalijamės ta pačia vizija, o jo patirtis ir mentorystė – būtent tai, ko reikia „Cannumo“ ir „Gėriui“. Esame pasiruošę kartu pasiekti kuo daugiau žmonių tarptautinėje rinkoje“, – sako M. Karpičius.
Anot jo, šiuo metu „Gėris“ (angl. „Goodie“) jau sėkmingai parduodamas keliose Europos šalyse. Savo ruožtu būtent JAV rinkai jie ruošia ir naują produktą, susijusį su žarnyno sveikata.
„Kai su Mykolu pradėjome „Cannumo“, visiškai nesitikėjau, kad atsidursime tokioje pozicijoje. Didžiuojuosi visa komanda ir nekantrauju pamatyti, kaip „Gėriui“ seksis už Atlanto. Šią vasarą Gedimino pr. vykęs renginys „Šviesuomenė“, pritraukęs daugiau nei 10 tūkst. žmonių, įrodė, kad viskas įmanoma.
Būtent su šia energija keliaujame toliau. Įrodėme, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kuriems įdomus ne tik „Gėris“, bet ir noras būti „Šviesuomenės“ dalimi. Tikime, kad bendraminčių yra ir visame pasaulyje, būtent todėl norime garsiai komunikuoti savo vertybes, rasti ir auginti bendruomenę“, – sako D. Ježerys–OG Version.
Per trejus gyvavimo metus „Cannumo“ tapo vienu iš greičiausiai augančių prekės ženklų Baltijos šalyse, sulaukė ir tarptautinio pripažinimo: šaltalankių skonio „Gėris“ NielsenIQ apdovanojimuose pernai pelnė „Sėkmingiausia naujovė“ titulą, NOPEX parodoje šiemet buvo pripažintas „Geriausiu sveikatos produktu“, o didžiausioje maisto produktų parodoje Anuga 2025 m. gavo „Skonio inovacijos“ apdovanojimą.
