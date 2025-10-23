Pamačiusi, kiek pinigų dukrai pervedė garsi atlikėja, mama vos nenualpo: „Tai reiškia viską“

Lilah mama Katelynn Smoot pasakoja, kad jos pasaulis sugriuvo. Ji pradėjo dalintis dukters istorija „Instagram“ ir „TikTok“ paskyrose, o viename vaizdo įraše parodė mažylę šokančią pagal Taylor Swift dainą Fortnight.
Praėjus vos kelioms dienoms, 35-erių metų dainininkė Taylor Swift per „GoFundMe“ platformą paaukojo 100 000 JAV dolerių. Ši auka iškart padidino surinktą sumą trečdaliu ir suteikė šeimai galimybę tęsti gyvybiškai svarbų gydymą, rašo mirror.co.uk.
„Tai, kad ji pamatė mūsų vaizdo įrašą, mane tiesiog neapsakomai pradžiugino“, – sako Katelynn. – „Auka – nuostabi, ji mums be galo padeda. Bet dar labiau jaudina pats faktas, kad ji rado laiko pažiūrėti, pajusti, parašyti žinutę. Tai reiškia viską. Po jos aukos „Swift“ bendruomenė dar labiau susitelkė – dabar jie beveik padvigubino Taylor paaukotą sumą. Negaliu pakankamai atsidėkoti“.
@standwithlilah
Every time I open my phone, I cry. Thank you all so much! You have absolutely no idea what this means to us!♬ original sound - The Smoots
Egzistuoja tik vienas gydymas
Kadangi ATRT yra itin reta liga, egzistuoja tik vienas žinomas gydymo protokolas – du chemoterapijos kursai, trys intensyvios chemoterapijos su kamieninių ląstelių transplantacija ir šešių savaičių protonų spinduliuotės terapija.
Deja, artimiausios vaikų ligoninės ne viską gali pasiūlyti – pavyzdžiui, protonų terapijos ten neatliekama.
„Su Lilah vėžiu, jei jo negydysi, išgyvenimo šansų nėra. Kadangi liga tokia reta, pasirinkimų nedaug – jau 25 metus taikomas vienintelis įmanomas protokolas“, – sako mama.
Mažoji Lilah nepaprastai drąsiai priima visus išbandymus. Šį mėnesį mama nufilmavo, kaip dukra vėl šoka pagal Fortnight – vidury šokio ji pažiūrėjo į ekraną ir ištarė: „Čia mano draugė.“
Katelynn šypsosi: „Iš pradžių net nesupratau, ką ji pasakė. Paklausiau: Tavo draugė? O ji atsakė: Taip. Ir iš tiesų – atrodo, lyg jos būtų pažįstamos. Pajuokavau vyrui: Žmonės tikrai tiki, kad Taylor tai pamatys. Jis pasakė: O tu niekada nežinai. Bet tikrai nesitikėjau, kad ji iš tiesų pamatys.“
Kai Taylor Swift, 14 kartų „Grammy“ laureatė, iš tiesų pastebėjo įrašą ir paaukojo, šeima netikėjo savo akimis. Katelynn vyras Tyler pirmasis pamatė įrašą „GoFundMe“ puslapyje ir paskambino žmonai. Ji buvo įsitikinusi, kad jis juokauja – kol po valandos pasirodė žinutė:
„Siunčiu didžiausią apkabinimą savo draugei Lilah.“
„Tada supratau, kad Taylor tikrai matė mūsų vaizdo įrašą ir nuoširdžiai jį priėmė“, – pasakoja Katelynn.
Vėliau šeima nufilmavo padėkos vaizdo įrašą, o Lilah, pamačiusi dainininkę planšetėje, vėl pasakė: „Tai mano draugė.“
„Ji labai užimta moteris, o tai, ką padarė, yra daugiau nei pakankama. Tikiuosi, kad ji žino, kokie mes esame dėkingi. Atrodo, tarsi ji būtų mus apkabinusi“, – sako mama.
Kalbėdama apie ateitį, Katelynn priduria: „Jei kalbėti visiškai realistiškai apie mano svajones dukrai – noriu, kad ji būtų laiminga. Nesvarbu, ar jos gyvenimas bus trumpas, ar ilgas. Kad jame būtų daug džiaugsmo, prisiminimų ir meilės.“
Jungtinėse Valstijose kasmet ATRT diagnozuojama mažiau nei 60 vaikų, dažniausiai jaunesnių nei trejų metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!