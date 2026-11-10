Paaiškėjo netikėta žinia apie garsią šeimą: susilaukė dvynukų

Žinią apie dvynukų gimimą paskelbė žurnalas „People“. Pasak leidinio, kūdikiai pasaulį išvydo praėjusiais metais, dar prieš prasidedant filmo „How to Rob a Bank“ filmavimui.
Gimė dvyniai
Apie tai interviu leidiniui „Entertainment Tonight“ prasitarė kartu su Houltu dirbantis Pete'as Davidsonas.
„Jis puikus tėtis. Keturių vaikų tėvas. Keturi vaikai, kuriems dar nėra septynerių metų – tai beprotiška“, – juokavo aktorius.
Davidsonas taip pat atskleidė, kad filmavimo metu Houltas kiekvieną savaitgalį skrisdavo namo, kad galėtų pabūti su šeima.
„Bryana laukėsi, kai filmavomės, o jis ką tik buvo susilaukęs dvynukų. Kiekvieną savaitgalį jis skrisdavo namo aplankyti šeimos. Tai labai įkvėpė ir padarė įspūdį“, – pasakojo jis.
36-erių Nicholas Houltas ir 33-ejų Bryana Holly jau augina septynerių metų sūnų Joaquiną bei dar vieną vaiką, gimusį 2022 metais. Jo vardo ir lyties pora viešai neatskleidė.
Aktorius ir modelis savo asmeninį gyvenimą saugo nuo viešumos, todėl apie šeimos pagausėjimą pora pati neskelbė.
Vis dėlto Houltas anksčiau yra pasidalijęs keliomis tėvystės akimirkomis. 2025 metais reklamuodamas filmą „Superman“ jis pasakojo, kad ruošiantis vaidinti piktadarį Lexą Luthorą galvą nusiskusti jam padėjo vyresnysis sūnus Joaquinas.
„Šį kartą leidau vyresniajam sūnui paimti plaukų kirpimo mašinėlę ir mane apkirpti. Buvo smagu“, – tuomet pasakojo aktorius.
2024 metų balandį tėvas ir sūnus pirmą kartą kartu pasirodė viešumoje – jiedu stebėjo krepšinio rungtynes Atlantoje.