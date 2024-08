Paaiškėjo, kodėl princas Louisas retai matomas viešumoje

Princas Louisas dažnai praleidžia įdomius sporto renginius, kuriais gali mėgautis jo vyresnysis brolis ir sesuo.

Pavyzdžiui, princesė Charlotte neseniai su mama K. Middleton lankėsi Vimbldone, o princas Georg'as su tėčiu princu Williamu gyvai stebėjo Europos futbolo čempionatą Vokietijoje.

Įvardijo priežastį

Pasak karališkosios šeimos komentatoriaus, tam yra rimta priežastis. Žinoma, svarbiu veiksniu čia tampa jaunas princo Louiso amžius, tačiau ekspertas Richardas Fitzwilliamsas įžvelgia ir kitą niuansą – žaismingą berniuko charakterį, kuris dažnai susižeria visą dėmesį.

„Princas George'as dėl savo amžiaus ir statuso yra pasirenkamas tam tikriems renginiams. Akivaizdu, kad Charlotte taip pat. Louisas yra jauniausias, o Williamas ir Catherine stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp privatumo, kuris yra būtinas ir akivaizdaus žmonių noro matyti visus vaikus.

Be to, kuo jaunesni vaikai, tuo didesnė tikimybė, kad per renginį jie susižers visą dėmesį. Spaudai tai labai patinka, bet tai tik atitraukia dėmesį nuo pagrindinio įvykio“, – teigė ekspertas portalui „Express“.

Princas Louisas įprastai vos tik pasirodęs viešumoje atkreipia dėmesį – socialiniai tinklai ūžia nuo berniuko grimasų, žaismingo elgesio.

Šešiametis princas Louisas birželio mėnesį tapo „Trooping the Colour“ renginio pažiba, kai jo žavus ir didžiulis žiovulys prikaustė fotografų dėmesį.

Princas Louisas gimė 2018 m. balandžio 23 d. Londone.

Jis yra penktas eilėje į Jungtinės Karalystės sostą, po savo senelio karaliaus Karolio III, tėvo princo Williamo, vyresniojo brolio princo George'o ir vyresniosios sesers princesės Charlotte.