Paaiškėjo, kodėl Markle ir Harry nekalba su karališka šeima: yra 1 priežastis

Pasak eksperto, Meghan Markle tikisi, kad nepastatys karaliaus Karolio į nepatogią padėtį, nes ji ir princas Harry nori gyventi savo gyvenimą atokiau nuo karališkosios šeimos dramų.

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė pateko į laikraščių antraštes, kai apie savo patirtį karališkoje šeimoje arba „Firmoje“, prabilo sensacingame „Netflix“ dokumentiniame seriale, pavadintame „Harry & Meghan“.

Jame Harry teigė, kad princas Williamas ant jo garsiai šaukė per susitikimą, kuriame buvo aptariama jo ateitis, rašo mirror.co.uk.

Jis taip pat apkaltino savo tėvą karalių Karolį sakius dalykus, kurie paprasčiausiai buvo netiesa. Harry prisipažino, jog jautėsi sugniuždytas dėl to, kad negalėjo apsaugoti savo žmonos, kai jai buvo sunku.

Po dokumentinio filmo pasirodymo Meghan ir Harry buvo pastebėti bendraujantys su įžymybėmis ir ėmė sklisti gandai, kad jie šturmuos Holivudą. Rašytojas Clive‘as Irvingas mano, kad atitolę nuo karališkosios šeimos, jie turi galimybę išgarsėti.

„Jis mano, kad tai, ką daro, yra labai svarbu, – paaiškino jis. – Harry ir Meghan įžymybių statusas anksčiau priklausė nuo jų ryšio su karališkąja šeima, tačiau dabar jie jau patys tapo įžymybėmis. Karališkoji šeima nebėra jų gyvenimo dalis.“

Iš tiesų, panašu, kad Meghan ir Harry Holivude kelia bangas ir, kaip teigiama, nusipirko Carley Fortune antrojo romano „Meet Me At The Lake“ (liet. „Susitiksime prie ežero“) ekranizacijos teises.

Manoma, kad tam jie išleido 3,8 mln. dolerių. C. Irvingo nuomone, šis žingsnis į kino pasaulį reikš, jog Meghan daugiau nebedalyvaus karališkuosiuose renginiuose.

„Meghan nenori būti apkaltinta, kad daro gėdą Harry tėvui ar yra našta monarchijai“, – pridūrė jis.mPrieš „Invictus“ žaidynių atidarymą Vokietijoje Harry trumpam apsilankė Jungtinėje Karalystėje, tačiau į Londoną jis atvyko be Meghan.

Sasekso kunigaikštis lankėsi Londone, kad atiduotų pagarbą močiutei karalienei Elžbietai jos mirties metinių proga.