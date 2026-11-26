Kaip praneša „People“, remiantis dokumentais, serialo „Nešvilis“ („Nashville“) žvaigždės palikimas vertinamas 6,25 mln. JAV dolerių (apie 5,71 mln. eurų).
Iš šios sumos 5 108 519 JAV dolerių (apie 4,67 mln. eurų) sudaro asmeninis aktorės turtas, o nekilnojamojo turto vertė viršija milijoną JAV dolerių (apie 914 tūkst. eurų).
Štai kas gali paveldėti
Paaiškėjo, kad H. Panettiere nebuvo palikusi testamento. Nors aktorė mirė Grinvilyje, Pietų Karolinos valstijoje, dokumentuose nurodyta, kad jos nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Vakarų Holivude, Kalifornijoje.
Buvęs aktorės sužadėtinis taip pat siekia, kad vienintele jos turto paveldėtoja būtų pripažinta jųdviejų 11-metė dukra Kaya.
Spalio mėnesį W. Klitschko buvo suteikta laikinoji teisė rūpintis H. Panettiere palikimu, kol jų dukra yra nepilnametė.
Prieš mirtį atvirai kalbėjo apie skaudžius išgyvenimus
Likus keliems mėnesiams iki mirties, 2026-ųjų gegužę išleistuose memuaruose „This Is Me: A Reckoning“ H. Panettiere atvirai papasakojo apie sprendimą perduoti buvusiam sužadėtiniui visas dukters globos teises.
Aktorė šį gyvenimo etapą apibūdino kaip „labiausiai širdį draskantį išgyvenimą mano gyvenime“.
Knygoje ji taip pat prisiminė traumavusią gimdymo patirtį, pogimdyminę depresiją ir kovą su priklausomybėmis.
Netikėta aktorės mirtis
Primename, kad H. Panettiere netikėtai mirė rugpjūčio 16 dieną, sulaukusi vos 36 metų.
Aktorė buvo rasta be sąmonės viename iš gyvenamųjų namų Grinvilyje, Pietų Karolinos valstijoje. Į įvykio vietą atvykę greitosios pagalbos medikai suteikė jai medicininę pagalbą, tačiau moters gyvybės išgelbėti nepavyko. Jos mirtis konstatuota įvykio vietoje.
Spalio mėnesį oficialiai paskelbta, kad aktorės mirtis buvo nelaimingas atsitikimas.
Grinvilio policijos departamento seržantė Diana Munoz anksčiau „People“ patvirtino, kad tokia išvada buvo padaryta remiantis teismo medicinos eksperto vertinimu ir atlikto tyrimo rezultatais.
Policija taip pat pranešė, kad tyrimas dėl aktorės mirties jau baigtas.
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