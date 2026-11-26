Miuzikle dalyvavo ir pagrindinius vaidmenis atliko fondo herojai Ieva, Liepa, Isabella, Juozas, Marina, Vytis ir Amanda. Prie jų pasirodymo prisijungė atlikėjai Jeronimas Milius, Karina Krysko, Justė Arlauskaitė-Jazzu, Merūnas Vitulskis, Deividas Norvilas ir Rafailas Karpis. Muzikinę dalį lydėjo simfoninis orkestras, kuriam dirigavo maestro Modestas Pitrėnas. Vakaro programoje taip pat pasirodė berniukų choras „Dagilėlis“ ir „Demo“ šokių studijos šokėjai.
Šis pasirodymas tapo daugiau nei muzikiniu spektakliu – tai galimybė fondo globojamiems vaikams būti didžiosios scenos dalimi, atskleisti savo talentus ir patirti akimirkas, kurios dar ilgai išliks jų atmintyje.
Įvertintas gerumas ir bendrystė
Vakaro metu įteikti Gerumo bumerangai – ypatingos statulėlės, skirtos žmonėms ir organizacijoms, kurių palaikymas, darbai ir indėlis prisideda prie fondo veiklos bei vaikų gerovės. Ištikimiausiems bendražygiams padėkos ir statulėlės keliavo tiesiai iš fondo steigėjo Rimanto Kaukėno rankų.
Šį įvertinimą pelnė „Video projektai“, „Mex Pro“, Vidas ir Indrė Bareikiai, Žydrūnė Kaukėnienė, Sergej Maslobojev, „Manvesta“ ir Tadas Burgaila. Kiekvienas prie labdaringos fondo veiklos prisideda skirtingai – skiriant laiką, dalinantis savo profesionalumu, finansiškai arba padedant įgyvendinti pačias prasmingiausias idėjas, leidžiančias jau beveik penkiolika metų gyvuojančiam fondui tęsti reikalingus darbus.
„Tokie vakarai kaip šis mūsų visai fondo bendruomenei yra nepaprastai svarbūs – esu labai laimingas, kad galime Jus visus matyti šiandien čia – ne tik gražiai pasipuošusius, tačiau ir vėl pasiruošusius padėti, atliepti herojų poreikius, išgirsti. Ilgametis Jūsų visų palaikymas mums leidžia žengti pirmyn ir suteikti vis daugiau tiems, kurie kasdien to laukia, o taip pat – pradėti naujus reikšmingus projektus ir iniciatyvas, tikiu, leisiančias nuveikti dar daugiau prasmingų darbų“ – kalbėjo fondo steigėas Rimantas Kaukėnas, dėkodamas visiems susirinkusiems.
Aukcione – įspūdingi prizai, virstantys realia pagalba vaikams
Labdaringą GALA vakarą vainikavo aukcionas, kuriame svečiai varžėsi dėl prizų, įsteigtų prasmingam tikslui. Juos aukcionui įsteigė žinomi sporto bei meno atstovai, fondo bendruomenės nariai.
Aukcione parduotas krepšinio kamuolys su visais lietuvių, kadanors žaidusių NBA autografais, taip pat autentiški Rimanto Kaukėno marškinėliai iš karjeros Sienos „Montepaschi“ klube, Prezidento Valdo Adamkaus kaklaraištis, Bilietai į operą „Madama Butterfly“ ir vakarienė su Asmik Grigorian Londone, Lietuvos futbolo rinktinės žvaigždės Gvido Gineičio marškinėliai su autografu ir rinktinės kamuolys su žaidėjų parašais, privatus skrydis kompanijai su pilotu, maršrutu Vilnius – Nida – Vilnius, Algio Kriščiūno paveikslas “The Promises We Gave The Swans Will Keep" ir dar daug kitų. Aukcioną vedė ilgamečiai fondo bendruomenės nariai Indrė Kavaliauskaitė ir Vytautas Rumšas Jaunesnysis. Susirinkusiųjų dosnumas aukciono metu virto 573 210 Eur. parama sunkiai sergantiems vaikams.
Šios lėšos bus skirtos fondo globojamų vaikų svajonėms pildyti ir pagalbai, kurios jiems reikia.
Bendrystė, leidžianti patikėti stebuklais
Renginio režisūra rūpinosi Antanas Obcarskas ir Katerina Lapienė, o visą vakarą svečius lydėjo išskirtinė muzika, jautrios istorijos ir bendrystės jausmas. Labdaros vakaras dar kartą priminė, kad dideli pokyčiai prasideda nuo žmonių, kurie pasirenka veikti. Nuo vienos išpildytos svajonės, vieno ištiestos pagalbos rankos gesto ir bendruomenės, kuri tiki, kad kiekvienas vaikas nusipelno galimybės gyventi, svajoti, kurti ir mėgautis spalvingiausiomis vaikystės akimirkomis.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ veikia nuo 2012 m. ir padeda onkologinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams. Fondo tikslas – palengvinti gyvybiškai pavojingomis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų naštą, padėti išgyventi sunkios diagnozės traumą ir ilgą gijimą bei suteikti vaikų gyvenimui daugiau šviesos pildant jų svajones. Su rėmėjų pagalba „Rimanto Kaukėno paramos grupė“ aprūpina vaikus reikalinga medicinine įranga, nekompensuojamais medikamentais, padeda įgyvendinti svarbius gydymus ir operacijas.