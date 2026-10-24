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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jazzu ir jos mamai – žinia iš teismo

2026-10-24 12:08 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-24 12:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu verslininkei nėra skolinga, tačiau jos motina Auksė Arlauskienė jai turi grąžinti  daugiau nei 280 tūkst. eurų skolą, galutinai nutarė teismas.

Atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu verslininkei nėra skolinga, tačiau jos motina Auksė Arlauskienė jai turi grąžinti  daugiau nei 280 tūkst. eurų skolą, galutinai nutarė teismas.

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Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) neviešai nagrinėtoje byloje atmetė verslininkės prašymą panaikinti ankstesnių teismų sprendimus ir iš Jazzu bei jos mamos prisiteisti 356 tūkst. eurų.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jazzu

Jazzu pasiekė žinia iš teismo

„Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, nenustatė bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindų, todėl nutartimi atsisakė priimti kasacinį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama“, – komentare BNS teigė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.

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Pasak jos, verslininkė skunde LAT prašė panaikinti ankstesnių teismų sprendimus ir priimti naują sprendimą tenkinant ieškinį dėl skolos, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

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Portalas „Lrytas“ birželio pabaigoje rašė, kad Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti vasarį priimtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo nuspręsta, kad atlikėja Jazzu verslininkei nėra skolinga nė cento.

Tačiau A. Arlauskienė teismų sprendimu turi sumokėti 161,55 tūkst. eurų skolą, 77,4 tūkst. eurų delspinigių, 40,66 tūkst. eurų palūkanų – iš viso 279,6 tūkst. eurų bei dar 5 proc. procesinių palūkanų.

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Apeliacinis teismas taip pat nusprendė, kad verslininkė atlikėjai Jazzu turi sumokėti 3,3 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų, o jos mamai – 1,94 tūkst. eurų.

LNK televizija sausį skelbė, kad Jazzu ir jos mamą į teismą dėl skolos padavė verslininkė Dovilė Tonkūnaitė, teigusi, kad jos buvo draugės. 

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