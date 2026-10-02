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TV3 naujienos > Žmonės

Jazzu ir Tadas Gryn pasidalijo dar nematytais vestuvių kadrais: štai kas tapo liudininkais

2026-10-02 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 20:40
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Atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu su gerbėjais ir draugais pasidalijo dar niekur nematytomis vestuvių šventės akimirkomis bei jautriu įrašu.

Atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu su gerbėjais ir draugais pasidalijo dar niekur nematytomis vestuvių šventės akimirkomis bei jautriu įrašu.

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Dainininkė atskleidė nepaprastas šventės užkulisio detales, padėkojo artimiausiems žmonėms ir pranešė, kad šventinis maratonas tuo dar nesibaigia.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justė Arlauskaitė-Jazzu, Tadas Gryn

Sodybos restauracija ir dviejų mėnesių pasiruošimas

Vestuvių pasiruošimas porai virto ne tik švente, bet ir didžiuliu kasdieniu projektu. Jazzu neslėpė, kad idėja restauruoti sodybą reikalavo beprotiškų pastangų, kurias įgyvendinti padėjo tik patys artimiausi.

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„Mūsų vestuvės, rodos, vyko du mėnesius. Nusprendėme restauruoti savo sodybą, todėl visa tai virto tęstiniu kasdieniu projektu. Du mėnesius kasdien dirbome išvien. Ačiū mūsų artimiausiems, kurie prisidėjo prie darbų ir crazy vizijų. Visi sakė, kad nespėsim, kad nedarytume to ir ano… Mes sakėm – spėsim! Bet likus porai dienų iki didžiosios šventės tikrai būtume visko nepabaigę, jei ne į pagalbą atėję draugai“, – rašė atlikėja.

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Roberto Kalinkino vaidmuo: nuo suknelių iki dekoro ir logistikos

Ypatingus dėkingumo žodžius dainininkė skyrė dizaineriui Robertui Kalinkinui, kuris ne tik paruošė įvaizdžius, bet ir perėmė visą šventės organizavimo buitį.

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„Visų pirma labai norime padėkoti Robertui Kalinkinui. Kuris ne tik pasiuvo tris sukneles ir sukūrė mūsų įvaizdžius, bet užsiėmė ir visa buitimi bei dekoru. Tiesiog jautėmės taip saugiai, taip užtikrintai, nes turime tokį draugą šalia. Išsižioję žiūrėjom, kaip @kalinkinprive visus kuruoja, kaip skirsto darbus ir kokiais tempais statosi šventė bei pildosi visa logistika. Esame palaiminti, kad gyvenimas siunčia mums tokius žmones kaip Kalinkinai. Būsime visada dėkingi už jūsų meilę ir rūpestį.“

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Paaiškėjo liudininkai – ilgamečiai dvasiniai draugai

Jazzu taip pat atskleidė, kas tapo porai svarbiausiais šventės liudininkais – tai aktoriai Gytis Ivanauskas ir Toma Vaškevičiūtė, su kuriais atlikėją sieja daugiau nei dviejų dešimtmečių draugystė. Šventėje netrūko itin jautrių bei neįprastų ritualų.

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„@gytisivan ir @tomavaskeviciute . Mūsų nuostabieji liudininkai. Mūsų sielos žmonės ir geriausi draugai. Mes visi kartu jau daugiau nei 20 metų. Kiek patirta, kiek išgyventa! Todėl net neįsivaizdavom, kas dar galėtų mus lydėti į šią gyvenimo transformaciją. Kokie išradingi, jausmingi ir tikri jūs esate! Tas kojų plovimas miške, jūsų plunksnos, nukreipiančios praeivių dėmesį, visos apgalvotos detalės, Saliamono giesmė ir Gyčio proza, kai prie stalo verkė visi – nuo šventikų iki Berlyno reiverių..! Kiek jūs džiaugsmo atnešėt – tai wow…“

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Dainininkė taip pat padėkojo Aurimui Juodkai už „sukurtą šamanišką nuotaiką ir veidus, kurie spindėjo iki paryčių!“, bei visiems kitiems, prisidėjusiems prie įvairiausių darbų.

Užuomina apie dar vieną šventę

Netrukus po įrašo publikavimo jautriais atsiliepimais komentaruose pasidalijo ir patys liudininkai.

Gytis Ivanauskas neslėpė pakilios nuotaikos:

„Kaip gera ir smagu buvo!!! O kaip smagu bus kitąmet!!! Amen! Myliu!“

Toma Vaškevičiūtė taip pat džiaugėsi neįkainojamomis akimirkomis:

„Kaip gražu! Kaip gera grįžti į tą nuostabią dieną. Amžinai Jūsų liudininkai. Myliu“

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Kaip užsiminė pati Jazzu, ši šventė dar ne pabaiga – kitais metais laukia antrasis etapas:

„Ir, žinokit, mes dar nebaigėm! Kitais metais visi gausite antrą pakvietimą – jau kai kurie žinot, kur! Ir tada jau, pasauli, laikykis! :) Nes mes norim švęsti su jumis. Ačiū, kad liudijat mūsų meilę. Būkim kartu amžinai, draugai!“

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