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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aktoriaus Karolio Kasperavičiaus vestuvėse – būrys žinomų svečių

2026-10-01 17:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 17:31
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Spalio 1-ąją, ketvirtadienį, sostinėje susituokė aktoriai Karolis Kasperavičius ir Guoda Stanelytė. Vestuvėse dalyvavo ir būrys žinomų bičiulių. 

Vilniuje susituokė aktoriai Karolis Kasperavičius ir Guoda Stanelytė (nuotr. Ervin Rauluševičius / ELTA)
GALERIJA (33)

Spalio 1-ąją, ketvirtadienį, sostinėje susituokė aktoriai Karolis Kasperavičius ir Guoda Stanelytė. Vestuvėse dalyvavo ir būrys žinomų bičiulių. 

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Amžiną meilę vienas kitam Karolis ir Guoda prisiekė Vilniuje, Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 

(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje susituokė aktoriai Karolis Kasperavičius ir Guoda Stanelytė

Susituokė aktorių pora

Vestuvėse dalyvavo ir ne visiems žinomas veidas – aktoriai Mantas Stonkus, Gelminė Glemžaitė, Agnė Šataitė, Andrius Bialobžeskis, Vitalija Mockevičiūtė, komikas Markas Žukauskas, dizainerė Karina Panina ir kiti.

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Vestuvių šventei jaunieji pasirinko neįprastus įvaizdžius – nuotaka pasipuošė baltu, o jaunikis – rausvu kostiumu. 

Karolio ir Guodos sužadėtuvės įvyko Italijoje dar šių metų vasarį. 

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