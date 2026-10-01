Aktoriaus Karolio Kasperavičiaus vestuvėse – būrys žinomų svečių

Amžiną meilę vienas kitam Karolis ir Guoda prisiekė Vilniuje, Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
Susituokė aktorių pora
Vestuvėse dalyvavo ir ne visiems žinomas veidas – aktoriai Mantas Stonkus, Gelminė Glemžaitė, Agnė Šataitė, Andrius Bialobžeskis, Vitalija Mockevičiūtė, komikas Markas Žukauskas, dizainerė Karina Panina ir kiti.
Vestuvių šventei jaunieji pasirinko neįprastus įvaizdžius – nuotaka pasipuošė baltu, o jaunikis – rausvu kostiumu.
Karolio ir Guodos sužadėtuvės įvyko Italijoje dar šių metų vasarį.
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