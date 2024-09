Oskaras Koršunovas dalyvavo bėgime: kažkurioje vietoje užtemo akys

Sekmadienį, rugsėjo 8 d. Vilniaus gatves užplūdo bėgikai – vyko tradicinė sporto šventė „RIMI Vilniaus maratonas“.

Tarp dalyvių – ir režisierius Oskaras Koršunovas. Nors, kaip atskleidė naujienų portalui tv3.lt, jis nėra bėgikas, tačiau dalyvavo renginyje dėl asmeninio tobulėjimo priežasčių.

„Bėgau, kiek galėjau. Kažkurioje vietoje užtemo akys, tai nežinau. Paslapties neišduosiu, bet likau savimi patenkintas“, – naujienų portalui tv3.lt sakė Oskaras.

Metė sau iššūkį. Nors ir yra visai kitokio sporto atstovas, tačiau bando prisijaukinti ir bėgimą.

„Tiesą pasakius, man niekada nesisekė su bėgimu. Niekada nieko nesivijau ir nuo nieko nebėgau, dėl to bėgimas buvo svetimas dalykas. Esu plaukikas. Savo sieloje. Gal dėl to, kad ši niša man tokia, dėl to ir nutariau bėgti, kad įveikčiau, nugalėčiau save, kad prisipratinčiau“, – tęsė jis.

Jausmas įveikus save buvo geras.

„Bent jau pabandžiau. Kitą kartą jau seksis geriau“, – kalbėjo O. Koršunovas.

Ties finišu laukė mylimoji Eglė Karpavičiūtė. Tiesa, ji šiek tiek nerimavo dėl tokio Oskaro sprendimo...

„Ji manęs laukia ties visais finišais. Ji labai jaudinosi, kad galiu numirti. Truputį juokauju“, – tikino režisierius.

Žada ir toliau didinti kilometražą. Tačiau sportas numeris vienas vis tiek, anot jo, liks plaukimas.

„Pagal zodiaką esu žuvis. Ir pagal gyvenimo būdą. Bet bėgsiu ir prisivysiu“, – pasakojo Oskaras.

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje įvyko didžiausias metų bėgimas

Bėgimas pritraukė tūkstančius dalyvių

Pačioje Vilniaus širdyje, Katedros aikštėje, sekmadienį rinkosi vilniečiai ir miesto svečiai, todėl centrinėje miesto dalyje keitėsi viešojo transporto judėjimas, buvo eismo ribojimų.

„Džiugina net tik bendras dalyvių skaičiaus augimas, bet ir tai, kad daugėja maratono, pusmaratonio distancijų bėgikų“, – BNS sakė Vilniaus maratoną organizuojančios viešosios įstaigos „Tarptautinis maratonas“ vadovas Gediminas Pajėda.

Tuo metu Lietuvos bėgimo asociacija fiksuoja augantį bėgimo entuziastų, juos vienijančių klubų bei bėgimo renginių skaičių, tačiau pažymi, jog maratono distanciją šalyje vis dar ryžtasi bėgti mažiau žmonių nei kitose Europos šalyse.

Sekmadienio rytą Vilniaus maratonas prasidėjo 42 ir 21 kilometrų bėgimais, o antroje dienos pusėje bėgo 5 ir 10 kilometrų bėgimo dalyviai.

G. Pajėdos teigimu, šiemet Vilniaus maratone dalyvauja maždaug 3,5 tūkst. daugiau dalyvių nei pernai – apie 13,5 tūkst. Anot jo, labiausiai – trečdaliu – išaugo užsirašiusiųjų bėgti pusmaratonį.

Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija, maratone bėgs per tūkstantį NATO priešakinių pajėgų bataliono karių, jų dalyvavimu siekiama pademonstruoti vienybę su Lietuvos gyventojais, pabrėžti sąjungininkų buvimą regione.