Oksana Pikul parodė, kokioje prabangoje leidžia dienas: vaizdai gniaužia kvapą

Vaizdais ji su sekėjais pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Mėgavosi prabanga
Su drauge Londone viešėjusi moteris paviešino nuotraukų karuselę, kurioje įsiamžino besimėgaujant prabangia vakariene su kvapą gniaužiančiais vaizdais į miesto šviesas.
Ji taip pat apsilankė ir Channel parduotuvėje, kurioje užfiksuota besirenkanti batus.
Kituose kadruose taip pat galima matyt ir daugiau populiarių miesto vietų, kuriuos kelionėje aplankė O. Pikul.
„Mes mylime tave, Londone“,– rašoma prie nuotraukų.
Primename, kad neseniai O. Pikul lankėsi tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“ su Renata Šakalyte-Jakovleva. Laidos epizodą galite žiūrėti straipsnio viršuje.
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