Retai viešumoje pasirodanti Solveiga Mykolaitytė suspindo ant raudonojo kilimo: štai kokį įvaizdį pasirinko

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Pasirodė viešumoje
Ant raudonojo kilimo modelis pozavo pasipuošusi švarkeliu, kurio apykaklė priminė drugelio sparnus bei sijonu su giliais skeltukais.
Dar daugiau elegancijos įvaizdžiui suteikė juoda rankinė ir prie jos priderinti smailianosiai aukštakulniai.
Ne mažiau svarbiu akcentu tapo ir makiažas – akį traukė raudonas lūpdažis.
Primename, kad šių metų pavasarį moteris išgyveno pokyčių laikotarpį – pasuko skirtingais keliais su sužadėtiniu Matu Rimdeika. 2023-aisiais jiedu susilaukė vaikelio, kuriam suteikė Mato vardą.
Išskirtinis mados renginys
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šeštadienio vakarą verslo centre „Green Hall“ drabužių dizainerė ir teatro kostiumų dailininkė Agnė Kuzmickaitė pristatė savo naujausią kolekciją. Ant podiumo susitiko sodri raudona, aksomas, figūrą išryškinantys siluetai ir renesanso įkvėpti elementai. Greta autorinių kūrinių dizainerėS kolekciją papildė bendradarbiavimo su „Utenos trikotažu“ ir šilkinių skarelių prekės ženklu „Donum“ kolaboracijos.
Tris kolekcijos kryptis jungia dizainerės siekis kurti drabužius, kurių vertė išliktų ilgiau nei vieną sezoną. Šįkart A. Kuzmickaitė kalba apie ilgaamžiškumą tiek kasdienio garderobo, tiek kūrybinių idėjų prasme: plėtoja anksčiau pradėtas temas, ieško naujų jų išraiškų ir tyrinėja, kaip klasikiniai elementai gali atliepti šiandienos žmogaus savijautą, rašoma pranešime spaudai.
Klasika kaip vidinė atrama
Kolekcijos nuotaiką formavo asmeninis dizainerės santykis su dabartimi. Nuolatinio išorinio chaoso ir nestabilumo fone ji koncentruojasi į dalykus, kurie išlaiko savo vertę – meną, istorinį kostiumą ir teatro patirtį.
„Gyvename laike, kai aplink labai daug chaoso, nestabilumo, paviršutiniškumo, todėl norisi vidinės atramos, tikrų dalykų, aukštos prabos meno kūrinių, kokybiškų drabužių. Dėl to stengiuosi nesiblaškyti ir grįžtu prie to, ką pati suprantu kaip tikra“, – sako A. Kuzmickaitė.
Kolekcijoje šis poreikis įgavo konkrečią formą: išgrynintą juodos, baltos ir raudonos paletę, klasikinius siluetus bei ilgaamžiškus audinius. Pažįstamų garderobo elementų charakterį keičia faktūros, proporcijos ir jų tarpusavio deriniai. Dizainerę domina, kaip istorinę atmintį turintis drabužis gali tapti šiuolaikinio įvaizdžio dalimi.
Renesansas – vienas labiausiai kūrėją įkvepiančių istorinių laikotarpių. Istoriniai elementai suteikia kolekcijai jausmingumo ir dramatiškumo, o istorinio kostiumo detalės leidžia naujai pažvelgti į šiuolaikinį siluetą.
Raudona, aksomas ir korseto interpretacijos
Ryškiausiu kolekcijos spalviniu akcentu tapo raudona. Pernai dominavusi pristatymo scenografijoje, šiemet ji persikėlė į drabužius. Dizainerė toliau tyrinėja šios spalvos emocinį poveikį ir tai, kaip jos charakteris keičiasi skirtinguose audiniuose.
Ypatingą vietą užima aksomas, leidžiantis atskleisti sodrų spalvos gylį. Jo paviršius sustiprina teatrališką kolekcijos nuotaiką, o juodos, baltos bei raudonos deriniai suteikia įvaizdžiams grafiškumo.
„Aksome spalva atsiskleidžia visu savo gilumu. Tai supratau dirbdama teatre – ne veltui teatro užuolaidos ir kulisiai dažnai būna aksominiai. Šis audinys padiktuoja ir tam tikrą dramatizmą, teatrališkumą, kuris man artimas“, – pasakoja dizainerė.
Autorinėje dalyje A. Kuzmickaitė tęsia pernai pradėtas korseto interpretacijas. Ją domina šio garderobo elemento konstrukcija, santykis su kūnu ir galimybė formuoti siluetą. Akcentuotas liemuo bei prigludusios formos perteikia kolekcijai svarbų klasikinio moteriškumo ir jausmingumo pojūtį.
„Pastaruoju metu korsetas organiškai atsirado ir mano pačios aprangoje, įsitikinau koks tai vistik uniklaus garderobo elementas, norėdama patyrinėti jį detaliau, nusprendžiau integruoti jį ir į kolekciją. Man įdomu parodyti, kaip klasikiniai dalykai gali atrodyti šiuolaikiškai“, – sako kūrėja.
Nuoseklumas kaip kūrybos metodas
Drugelis, juostelė bei atpažįstamos drabužių konstrukcijos A. Kuzmickaitės kūryboje tampa tęstinių ieškojimų objektais. Kiekviena kolekcija leidžia patikrinti naujas jų galimybes: keisti mastelį, medžiagą ar paties elemento paskirtį. Taip formuojasi kūrybinė kalba, kurioje atpažįstamas motyvas suteikia pagrindą vis kitokiam sprendimui.
Šį darbo principą atskleidžia ankstesnių kolekcijų juostos interpretacijos. Tautinių motyvų austa juosta tapo šiuolaikinio drabužio konstrukcijos dalimi, o vėliau firminė juostelė su drugeliu buvo naudojama sudėtingų konstrukcijų modeliams kurti. Kito ir jos reikšmė, ir panaudojimas: nuo kultūrinę atmintį turinčio elemento iki autorinio ženklo, iš kurio formuojamas pats drabužis.
Toks požiūris siejasi ir su dizainerės akademine patirtimi. Doktorantūros meno projekte „Kasdienybė kaip kūrybos inspiracija: dizainerio savirefleksija“ ji tyrinėjo kasdienių objektų integravimą į drabužių dizainą, jų transformaciją ir ryšį su asmenine patirtimi. Kolekcijos šiame procese tampa galimybe idėjas praktiškai patikrinti, o sukauptas strategijas plėtoti toliau.
„Esu nuosekli, jeigu idėja man įdomi ir į ją jau investavau daug laiko ir energijos, noriu, kad ji augtų ir plėtotųsi. Man patinka dirbti su tuo pačiu elementu ir toliau jį įvairiai interpretuoti“, – sako A. Kuzmickaitė.
Naujojoje kolekcijoje drugelis šiemet vėl įgavo naujus pavidalus: tapo vientiso žakardo mezgimo rašto dalimi, iškiliu audinio paviršiaus elementu ir iš žėrinčių kristalų sudėliotu dekoru. Kaskart keičiasi jo santykis su drabužiu – motyvas gali būti ir paviršiaus akcentas, ir pačios medžiagos savybė. Šios interpretacijos atskleidžia, kiek skirtingų kūrybinių bei technologinių galimybių gali slypėti vienoje ilgai plėtojamoje idėjoje.
Nuo autorinės idėjos iki kasdien dėvimo drabužio
Gebėjimas savitą kūrybinį braižą pritaikyti skirtingiems gaminiams yra svarbi A. Kuzmickaitės veiklos dalis. Kurdama autorines kolekcijas ir bendradarbiaudama su verslu, ji ieško būdų, kaip kūrybinę idėją paversti kasdien naudojamu daiktu, išlaikančiu dizainerės estetiką.
Šią veiklos įvairovę A. Kuzmickaitė sieja su ją nuo jaunystės žavėjusia mados namų vizija: skirtingus drabužius ir aksesuarus gali jungti bendra estetinė kalba bei atpažįstamas autoriaus braižas. Kūrybinės partnerystės kartu suteikia galimybę dirbti su platesniu asortimentu, išbandyti naujas medžiagas ir įgyvendinti sudėtingesnius technologinius sprendimus.
Jau penktojoje bendroje kolekcijoje su „Utenos trikotažu“ pristatyti laisvalaikio kostiumai, chalatai, apatinis trikotažas, pižamos, suknelės, megztiniai ir minimalistiniai vilnos trikotažo gaminiai. Artėjantis šaltasis sezonas paskatino galvoti apie jaukumą, malonias faktūras ir drabužius, pritaikomus skirtingoms dienos situacijoms. Santūrią, tamsių tonų paletę pagyvina su artėjančiomis Kalėdomis siejama raudona, o drabužiams išskirtinumo suteikia įvairiais pavidalais atsiskleidžiantis drugelio motyvas.
Tarp naujienų – itin plona ir švelni merino vilna, leidžianti kurti lengvus, kūno linijas išryškinančius siluetus. Paprastesnėse formose daugiau dėmesio tenka pačiai medžiagai, jos paviršiui ir apgalvotoms detalėms, suteikiančioms kasdieniam drabužiui išskirtinumo. „Nesijausčiau pilnaverte dizainere, jei kurčiau drabužius tik podiumui ar objektyvui. Man svarbu kurti žmonėms ir jų kasdienybei“, – sako A. Kuzmickaitė.
Šilkas atveria naujas interpretacijas
Bendradarbiavimas su „Donum“ papildė kolekciją šilkinėmis skarelėmis. Jų dizainas suteikė erdvės plėtoti raštus, o pristatyme dėmesys skirtas skirtingiems rišimo ir stilizavimo būdams. Skarelė dizainerei įdomi kaip paprastos konstrukcijos, tačiau daug galimybių turintis garderobo elementas. Jos išskirtinumą kuria piešinys, spalvų santykis ir tai, kaip ji įtraukiama į įvaizdį. Derinama su kitais drabužiais, skarelė leidžia keisti jų charakterį ir atrasti naujas jau turimo garderobo išraiškas.
Šioje kolekcijoje A. Kuzmickaitės vidinės atramos paieškos susijungia su jos kūrybos principu – skirti laiko idėjai, pažinti jos galimybes ir leisti jai augti. Klasikiniai siluetai, istorinės nuorodos ir ilgai plėtojami autoriniai motyvai tampa pagrindu drabužiams, kuriuose svarbi ir meninė išraiška, ir vieta žmogaus kasdienybėje.
Kolekcijos makiažą kūrė „Glow Studio“ meistrės su „Cent Pur Cent“ kosmetika, modelių šukuosenomis rūpinosi „Grožio akademija“ plaukų stilistų komanda ir „Keune“ priemonės.
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