Viename Lietuvos mieste atšaukiamas garsios aktorės spektaklis: štai kaip galite atgauti pinigus

Apie pasikeitusius planus pranešta socialiniame tinkle „Facebook“.
Atšaukiamas spektaklis
Paskelbtame pranešime ne tik informuota apie atšauktą pasirodymą, bet ir paaiškinta, kaip bilietus įsigiję žiūrovai gali susigrąžinti sumokėtus pinigus.
„LANKYTOJŲ DĖMESIUI
Organizatoriaus vardu informuojame, kad dėl renginiui nepalankių aplinkybių ATŠAUKIAMAS spalio 21 d. 18.00 val. Kybartų kultūros centre turėjęs vykti Violetos Mičiulienės monospektaklis „Bėgantis aštuonkojis“.
Jei bilietus pirkote www.ticketmarket.lt prašome užpildyti grąžinimo prašymą:
https://www.ticketmarket.lt/.../ticket-market-bilietu...
Pinigai bus grąžinami per 10 darbo dienų.
Pinigai už bilietus pirktus Kybartų kultūros centro kasoje bus grąžinami bilietų įsigijimo vietoje.
Atsiprašome už galimus nepatogumus.“
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