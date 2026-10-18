Nijolė Jagelavičienė renginyje pozavo su dailiu vyriškiu: užminė mįslę

Madų šou dalyvavo ir Nijolė Jagelavičienė, kuri prieš fotografus pozavo ne viena.
Atvyko ne viena
Užfiksuotame kadre galima matyti, kad ji su šypsena pozuoja su dailiu vyriškiu.
Kaip rašė žmonės.lt, N. Jagelavičienė nusprendė likti paslaptinga ir savo palydovo nepristatė:
„Aplink mane – masė žmonių, draugų, gerų draugų ir taikančių tokiais būti. Todėl šiai dienai nieko daugiau komentuoti nenoriu“, – sakė ji minėtam portalui.
Primename, kaip anksčiau buvo rašoma pranešime spaudai, ant podiumo susitiko sodri raudona, aksomas, figūrą išryškinantys siluetai ir renesanso įkvėpti elementai. Greta autorinių kūrinių dizainerėS kolekciją papildė bendradarbiavimo su „Utenos trikotažu“ ir šilkinių skarelių prekės ženklu „Donum“ kolaboracijos.
Tris kolekcijos kryptis jungia dizainerės siekis kurti drabužius, kurių vertė išliktų ilgiau nei vieną sezoną. Šįkart A. Kuzmickaitė kalba apie ilgaamžiškumą tiek kasdienio garderobo, tiek kūrybinių idėjų prasme: plėtoja anksčiau pradėtas temas, ieško naujų jų išraiškų ir tyrinėja, kaip klasikiniai elementai gali atliepti šiandienos žmogaus savijautą.
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