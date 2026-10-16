Oksana Pikul pasidalijo pikantiškais atostogų kadrais: išvyko ne viena

Šįkart žinoma moteris mėgaujasi laiku Didžiosios Britanijos sostinėje Londone, tačiau tuo jos atostogų planai nesibaigia.
Keliauja ne viena
Akimirkomis iš Didžiosios Britanijos Oksana pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje. Paskelbtose nuotraukose bei vaizdo įrašuose matyti, kad ji į kelionę išvyko ne viena – moteriai kompaniją palaiko gera draugė Paulina.
Londone moterys mėgaujasi prabangia atmosfera ir turiningu laisvalaikiu.
Oksana ir Paulina pasidalijo nuotraukomis iš dangoraižyje įsikūrusio restorano, kur mėgavosi gėrimais bei vakariene su nepakartojamu naktiniu Londono panorama ir katedros vaizdu fone.
Nuotrauką Oksana palydėjo jautriu prierašu: „We Love you London“ (liet. „Mylime tave, Londone“).
Draugės nestokoja geros nuotaikos – pasidalijo ir žaisminga asmenuke, kurioje pozuoja besišypsančios ir geros nuotaikos neslepiančios moterys.
Kelionės metu jos taip pat mėgaujasi pasivaikščiojimais po miestą bei gėrisi žymiaisiais Londono vaizdais, tokiais kaip apžvalgos ratas „London Eye“.
Kitame žingsnyje – egzotiškasis Tailandas
Londonas, panašu, tėra tik pirmoji ilgesnės kelionės stotelė. Savo „Instagram Story“ sekėjams Oksana Pikul atskleidė ir kitą savo maršruto kryptį.
Paskelbusi nuotrauką iš automobilio kartu su Paulina, ji užsiminė apie laukiančius egzotiškus kraštus:
„Next stop – Thailand“ (liet. „Kita stotelė – Tailandas“)
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.