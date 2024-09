Nuotaka skyrybų prašymą padavė 40 dienų po vestuvių: giminė šokiruota

Ji teigia, kad jis maudosi tik kartą ar du kartus per mėnesį ir dėl to jaučiasi nemalonus kūno kvapas. Nepaisant jo pažado pasitaisyti, ji ir toliau nenori taikytis, rašoma economictimes.indiatimes.com.

Siekia išsiskirti su vyru

Neseniai Utar Pradešo Agros mieste moteris, įtariama, praėjus vos 40 dienų po santuokos, siekia išsiskirti su savo vyru, nurodydama, kad jis retai maudosi. Pasak jos, jis maudosi tik kartą ar du kartus per mėnesį, todėl nuo jo sklinda nemalonus kūno kvapas.

Moteris kreipėsi į Agros šeimos konsultavimo centrą, teigdama, kad negali gyventi su žmogumi, kuris taip nesilaiko elementarios higienos.

Apklausiamas konsultantų, vyras atskleidė, kad paprastai maudosi tik kartą ar du kartus per mėnesį, o Gangajalą (Gangos upės vandenį) prausimuisi naudoja kartą per savaitę. Nepaisant žmonos primygtinio reikalavimo, per trumpą santuokos laiką jis maudėsi šešis kartus.

Pasak šeimos centro patarėjo, netrukus po santuokos sudarymo pora pradėjo smarkiai ginčytis, todėl moteris grįžo į tėvų namus. Po to jos šeima vietos policijos nuovadoje pateikė skundą dėl priekabiavimo dėl kraičio ir paprašė nutraukti santuoką, pranešė „IndiaToday“.

Po pokalbių su policija Raješas sutiko pagerinti savo higieną ir įsipareigojo kasdien maudytis. Tačiau jo žmona ir toliau nenori susitaikyti.