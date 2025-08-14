Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Nukryžiuotas“ Remis Retro paviešino pribloškiantį vaizdo įrašą: „Kitiems nerekomenduoju“

2025-08-14 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 13:50

Reperis Remigijus Daškevičius-Remis Retro ryžosi skausmingam iššūkiui, kurį paviešino socialiniame tinkle.

Reperis Remigijus Daškevičius-Remis Retro ryžosi skausmingam iššūkiui, kurį paviešino socialiniame tinkle.

3

Žinomam vyrui vienu metu buvo atliekamos net keturios tatuiruotės.

Parodė visiems

Reperis Remis Retro socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalijo šokiruojančiu vaizdo įrašu.

„Prieš porą dien lankiausi „Red Hill Studio“ ir buvau „nukryžiuotas“. Fun times. Sugalvojom su Rokeliu kažkada bare padaryt tokią faina avantiurą ir labai džiaugiuosi, kad įvykdėm. Šiaip gal 4 vienu metu kentėti kitiems nerekomenduoju, bet pats tai kartosiu, kai bus proga, o jums rekomenduoju puikius „Red Hilllo“ meistrus! Ačiū, šaika“, – rašė Remis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek vėliau Remis vaizdo įraše prakalbo apie šį iššūkį.

„Šitas triukas vadinasi „nukryžiavimas“, važiuojam“, – sakė Remis.

Netrukus vaizdo įraše parodė, kaip Remiui buvo atliekamos keturios tatuiruotės vienu metu.

Biški skauda“, – sakė reperis, kuriam ant kojų ir rankų buvo piešiamos naujos tatuiruotės.

Vėliau vaizdo įraše buvo parodyti ir meistrų darbai ant Remio Retro kūno – ant rankų išsitatuiruoti paukščiai, ant vienos kojos – vabalas, o ant kitos – žaibas.

