Paaiškėjo, kiek gerbėjams teks pakloti už galimybę sutikti Naujuosius su jų dainomis.
Štai kokia kaina
Kaip skelbiama bilietai.lt, koncertas įvyks renginių salė „Manborė“, Kaune, gruodžio 31-ąją.
Vakaro svečiai gaus sėdimas vietas prie staliukų, o pašokti galės renignių salės šokių aikštelėje. Vakaro metu veiks baras, kur bus galima įsigyti įvairių užkandžių ir gėrimų.
Koncerto pradžia — 20:30 val. Jis tęsis iki 23:45 val., o vėliau vyks muzikinė diskoteka iki ~2.00 val. ryto.
Bilietų platinimo svetainėje nurodoma, kad vietos prie staliuko kaina vienam asmeniui – 69 eurai.
Svetainėje apie koncertą rašoma:
„Naujųjų metų sutikimas su charizmatiškuoju Igoriu Jarmolenka ir visų mūsų scenos numylėtiniu Radži!
Pirmasis vakaro atlikėjas – Igoris Jarmolenka
Igoris Jarmolenka – vienas karščiausių Lietuvos estrados balsų, žinomas dėl savo ypatingos charizmos ir nepakartojamo balso tembro. Jo koncertai – tai daugiau nei muzika. Tai emocija, šiluma, nuoširdumas ir tikras ryšys su publika. Igoris sugeba sukurti ypatingą atmosferą, kurioje kiekviena nata tampa prisiminimu, o kiekvienas žodis – jausmu. Naujametinį vakarą pradės įspūdinga muzikinė kelionė per gražiausias ir populiariausias dainas, kurios palies kiekvieną klausytoją!
Pagrindinis vakaro atlikėjas, kurio pristatinėti nereikia – Radži
„Ką daryt?”, „Čigono meilė”, „Nekaltinu savo likimo“ – tai dar tikrai ne visas, laiko patikrintų ir pamiltų, dainų sąrašas, kurias atlieka atlikėjas Radži! Tai dainos, kurias norisi visiems niūniuoti, šokti ir dainuoti kartu. Atlikėjas kviečia susitikti kartu naujus metus, kuriuose skambės visos geriausios ir populiariausios dainos. Radži pažada, kad koncerto metu atiduos visą savo energiją tam, kad publika atsikėlus naujųjų metų rytą būtų pasidabinus geriausia ir plačiausia šypsena!
Taigi kartu sutikime 2027-uosius, ženkime į juos drąsiai, atsipalaidavę, išsišokę ir išsidainavę!“
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