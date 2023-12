Lietuvoje jau ruošiamasi Naujiesiems: kai kurie išleidžia ir 500 eurų

Kitąmet dėl didesnių akcizų brangsta ir alkoholis, ir tabako gaminiai, ir dyzelinas. Tad kai kurie gyventojai akcizinių prekių nusprendė įsigyti iš anksto.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Vilnietis Arūnas prieš Naujuosius metus nusprendė apsipirkti: išleido daugiau nei šimtą eurų. Sako, užteks ir naujųjų stalui, ir kelioms dienoms iki šventės.

„Net neatkreipiau dėmesio, pridėjau kortelę ir viskas, kažkiek virš 100-o eurų. Tai nei daug, nei mažai“, – sako vyras.

REKLAMA

REKLAMA

Parduotuvėse žmonių daug. Prie kasų tįsta eilės gėrybių pilnų vežimėlių.

„Pamatysim, gal kokius 500-us išleisim. – Keliese švęsit? – 12, 14 žmonių. Vieni gal atvažiuos, kiti sugalvos kitur gal švęsti“, – kalba kitas pirkėjas.

REKLAMA

Didėja alkoholio akcizai

Nuo Naujųjų metų didėja alkoholio akcizai. Dėl to svaigieji gėrimai brangs. Pusė litro alaus pabrangs trimis centais. Puslitrio vyno kaina pakils nuo 10-ies iki 12-os centų, o stipraus alkoholio puslitris pabrangs 36-iais centais. Nors šalia kasų alkoholio daug, pirkėjai pasakoja, kad specialiai ateičiai neužsipirkinėja: viską išgers Naujųjų naktį.

„Čia po Sausio pirmos nebeliks“, – sako pirkėjas.

„Kažkiek planuojam šampano, gal stipresnių gėrimų“, – teigia kitas.

„Prieš naujuosius metus pirkėjus domina stiprieji gėrimai įvairių kokteilių gamybai, išauga džino, romo, tekilos pardavimai, na, ir žinoma, putojantys gėrimai. <...> Naujiesiems metams žmonės taip pat negaili, nori save palepinti, tai krepšelis siekia apie 50–100-ą eurų“, – pasakoja „Iki“ atstovė Milda Antanaitytė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasitinkant Naujuosius metus ant gyventojų vaišių stalų netrūksta alkoholio, tačiau prekybininkai pasakoja, kad Lietuvos gyventojų įpročiai keičiasi.

„Gėrimai yra parduodami, tačiau ypatingai atkreipčiau dėmesį į tai, kad pastaruoju metu išauga nealkoholinių gėrimų pardavimai. Dabar galite pamatyti, kad centrinėse, gerai matomose pozicijose yra nealkoholinio šampano, vyno, alaus. Ypatingai ši kategorija išauga pastaruoju metu“, – aiškina „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Maisto kalnai

Šalia gėrimų ir kalnai maisto.

„Lietuviai mėgsta per šventes save šiek tiek palepinti, pasimėgauti jūros gėrybėmis: krevetės, aštuonkojai, lašišos ir, žinoma, ant kiekvieno stalo galima rasti gurmaniškų sūrių. <...> Per naujuosius metus, būtent prieš naujanaktį tortų parduodame daugiausiai per visus metus“, – sako M. Antanaitytė.

„Gerokai padidėjo įvairių mėsyčių, sūrių, vynuogių ar kitų uogų, kurios tinka puikiai užkandžių stalui. Į tai atkreipėme dėmesį“, – teigia A. Bubnelis.

REKLAMA

Brangs degalai ir cigaretės

Nuo kitų metų šoktels ne tik alkoholio, bet ir litro dyzelino kaina, maždaug 5–6 centais. Degalinių klientai neslepia nusivylimo.

„Blogai vertinu, todėl, kad reikia daug važinėti, daug važinėju. <...> Šiuo metu tikrai visą baką pilsiu, nes galvojau tik 20 eurų pilsiu, nes gal atpigs, o dabar visą baką“, – kalba vienas vairuotojų.

„Kas man baisiausia, kad jeigu mes tapsime regione brangiausi, tai tranzitas vis tiek pro mus važiuos, lenkai, skandinavai, tarša, kelių gadinimas mums liks. <...> Norėtųsi, kad būtumėm kaip Liuksemburgas, kur nors dalis cento, nors keliais centais pigiau. Tada ir žmonėms pigiau mes galėtumėm pasiūlyti“, – aiškina Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas Karolis Stasiukynas.

REKLAMA

Lietuviškos degalinės piktinasi valdžios sprendimu kelti akcizus.

„Linkėčiau mūsų politikams, kad nevogtų jie tų Kalėdų, „Grinču“ nebūtų. <...> Aš skaičiavau, kad 2030-ais metais mums degalai vien dėl akcizų, dėl mokesčio padidinimo brangs 50-ia centų, puse euro ant litro padidės vien dėl mokesčių“, – sako K. Stasiukynas.

Nuo Naujųjų metų brangsta ir cigaretės, kurių pakelis pabrangs 20-ia centų. Kaitinamojo tabako pakelis brangs beveik puse euro, o 2 mililitrai elektroninių cigarečių skysčio pabrangs 15-a centų.

Daugiau sužinokite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.