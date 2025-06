Neringos Zeleniūtės braškinis tiramisu užkariauja internetą: pasigaminsite per 15 minučių

Socialiniame tinkle „Instagram“ N. Zeleniūtė pasidalijo braškinio tiramisu receptu.

Neringa Zeleniūtė dalijasi braškinio tiramisu receptu

Moters rekomendacija sulaukė itin daug dėmesio – sekėjai dėkojo už receptą, daugelis jau spėjo jį išbandyti ir pamilti.

Greitai paruošiamo braškinio tiramisu receptu Neringa dalijasi ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Padaromas per 15 min, suvalgomas per 5, štai ir gerumas tokio deserto, per ilgai neužsibūna.

KREMAS

Išplakate 450 ml riebios grietinėlės su 150 g cukraus pudros, 1 citrinos sultimis.

Vėliau sudedate 750 g mascarponės.

SUJUNGIMAS

Apie 400 g braškių sublendinate.

Damų pirštelius mirkote braškėse ir klojate į formą.

Uždengiate kremu ir vėl uždedate braškėse mirkytus damų pirštelius.

Viršų nuklojate braškėmis ir voulia!

Po trijų valandų ragavome, jau buvo skanus, žinoma, per naktį pastovėjęs šaldytuve tiesiog tobulas!

SKANAUS", – socialiniame tinkle receptu dalijosi N. Zeleniūtė.