Nepatikėsite, kaip dabar atrodo 29-erių Arnoldo Schwarzeneggerio sūnus: sunku atpažinti

Per kelerius metus atsikratęs nemažai svorio, jis sulaukė daugybės pagyrų dėl įspūdingos transformacijos.
Naujoje šeimos nuotraukoje – pasikeitęs neatpažįstamai
Nors Christopheris Schwarzeneggeris, priešingai nei jo garsusis tėvas Arnoldas ar aktoriumi tapęs brolis Patrickas Schwarzeneggeris, vengia viešumos, pastaraisiais metais jo išvaizdos pokyčiai sulaukia vis daugiau dėmesio.
Jauniausias A. Schwarzeneggerio ir jo buvusios žmonos Marios Shriver sūnus jau ne vienus metus kryptingai siekia sveikesnio gyvenimo būdo, o jo pastangos neliko nepastebėtos.
Neseniai Christopheris pasirodė naujoje šeimos nuotraukoje (viduryje), kuria socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo jo sesuo Katherine Schwarzenegger.
Nuotraukoje vyras įsiamžino kartu su kitais šeimos nariais, tarp kurių – ir jo svainis, garsus aktorius Chrisas Prattas.
„Viskas, ko jums reikia, yra meilė“, – prie vestuvių šventėje užfiksuotų šeimos akimirkų rašė Katherine.
Ypatingą dėmesį patraukė klasikiniu juodu kostiumu vilkėjęs Christopheris. Gerokai sulieknėjęs vyras atrodė pastebimai pasikeitęs.
Atskleidė, kas paskatino keisti gyvenimo būdą
Nors Christopheris retai dalijasi asmeninio gyvenimo detalėmis, praėjusių metų gegužę Los Andžele vykusiame sveikatingumo renginyje „Inaugural Beacher Vitality Happy & Healthy Summit“ jis atvirai papasakojo apie savo svorio metimo kelionę.
Vyras atskleidė, kad rimčiau savo sveikata susirūpino dar 2019 metais, kai gyveno Australijoje.
Tuomet jis suprato, kad antsvoris trukdo mėgautis tam tikromis veiklomis ir išbandyti naujas patirtis.
Christopheris prisiminė, kad kartą su draugais norėjo iššokti parašiutu, tačiau galiausiai šios minties atsisakė, nes abejojo, ar dėl savo svorio galėtų tai padaryti saugiai.
Būtent tokios situacijos paskatino jį susimąstyti apie gyvenimo būdo pokyčius.
Pasak vyro, vienas veiksmingiausių sprendimų, padėjusių pradėti mesti svorį, buvo 40 dienų atsisakyti duonos.
Šis pokytis davė pastebimų rezultatų – Christopheriui pavyko numesti apie 13,6 kilogramo.
Vis dėlto jo transformacija neįvyko per vieną dieną. Tai buvo ne vienus metus trukęs procesas, pareikalavęs pastangų ir gyvenimo būdo pokyčių.
Christopherio pasiekimais džiaugėsi ir jo vyresnysis brolis Patrickas Schwarzeneggeris.
Dar 2021 metais socialiniame tinkle „Instagram“ jis buvo pasidalijęs įrašu, kuriame negailėjo broliui gražių žodžių.
„Didžiuojuosi tavimi. Naujas darbas. Sporto salėje tiesiog varai iš peties. Visiškai naujas žmogus. Nekantrauju pamatyti, ką tau atneš šie metai“, – tuomet rašė Patrickas.
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