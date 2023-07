Nemokamame festivalyje „Jaunas kaip Vilnius“ – netikėtas Faros ir Baumilos duetas

Kaunietis iki kaulų smegenų darbo reikalus tvarko Vilniuje

Vaikystėje gyvenęs prie pat žymiojo Kauno Soboro, o dabar taip pat nedaug nutolęs nuo senamiesčio širdies, Aleksandras Ivanauskas-Fara į svečius pas Vilniuje gyvenančio dėdės šeimą važinėdavo nuo vaikystės. Vėliau sostinėje atsirado draugų, o dabar ten traukia muzikinė veikla, gyvena grupės „Rondo“ nariai, ten ir studija, kur vyrai repetuoja, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Paklaustas apie dažniausiai lankomas sostinės vietas, Aleksandras nevardija turistinių objektų. „Jau turbūt dešimt metų pavalgyti važiuoju į vieną itin mėgstamą kavinę – ji net ne centre, ne senamiestyje, o viename miegamųjų rajonų. Man ten be galo jauku, skanu, jaučiuosi tikras tos kavinės patriotas, tik bėda, kad staliuką reikia rezervuoti prieš porą dienų“, – šypsosi Aleksandras ir juokauja, kad gerų vietų neišduoda.

Publika prašo grupės hitų

Nors grupės koncertuose skamba ir naujos dainos, mėgstamiausi, kone liaudies dainomis virtę hitai, tokie kaip „Aukštumos“ „Rytas perone“, „Tu palauk, sustok“ pakelia iš kėdžių net santūriausius klausytojus.

„Ar tai būtų mažytė kamerinė salė, ar Vilniaus Vingio parkas – koncertuose visą savo energiją atiduodu klausytojams. Įdomiausia sušildyti drungną publiką. Man patinka iššūkis pakelti žiūrovų salės temperatūrą – per ilgus sceninės veiklos vis dar pavyksta pataisyti žmonėms nuotaiką“, – džiaugiasi A. Ivanauskas-Fara.

Aleksandras sako, kad nepaisant to, jog norint išlaikyti savo klausytojus, tenka nuolat sunkiai dirbti, tai atperka ne tik publikos meilė, bet ir kolegų profesionalumas: „Kartais per koncertus įvyksta tokie maži stebuklai: kuris nors muzikantas staiga nustebina, atrodo, daugybę kartų girdėto ir žinomo kūrinio atlikimu. Paskui jo prašau: „Tu tik pakartok tai kitame koncerte, noriu išgirsti dar kartą!“.

Nors kai kurie dainininkai pasakoja, kad tik hitų reikalaujanti publika sudėtinga, Aleksandrui tai nėra našta, o be pamėgtų dainų nepraeina ir pasaulinės šlovės sulaukusių grupių koncertai. „Mūsų koncertuose skamba apie 30 procentų naujų dainų, o jei nedainuotume senų, publikos pamiltų, tiesiog ją nuviltume. Na, pagalvokite: jei koncertuodami „Rolling Stones“ nesugrotų savo „I Can Get No Satisfaction“, o Rodas Stewartas apsieitų be savo „I Am Sailing“, klausytojai to nesuprastų. Kai kurios laiko patikrintos dainos tiesiog privalo būti programoje: tokie pasaulinės muzikos industrijos dėsniai ir mūsų siekiai – juk norime, kad publika būtų laiminga“, – įsitikinęs „Rondo“ lyderis.

Žavisi jaunąja dainininkų karta

Festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ scenoje A. Ivanauskas-Fara pasirodys kartu su dainininku Vaidu Baumila. Tiek jam, tiek jaunajai dainininkų kartai jis negaili komplimentų: „Kiekvienas turime mėgstamų ir nelabai muzikos stilių, bet tai nereiškia, kad jie nereikalingi ar kad turiu teisę kažką kritikuoti. Priešingai – džiaugiuosi, kad Lietuvoje turime jaunų superžvaigždžių: jie ir gerai dainuoja, ir turi puikų repertuarą. Man nuoširdžiai patinka Vaidas Baumila, su kuriuo pasirodysiu Vingio parko scenoje: jis puikiai techniškai dainuoja, yra baigęs rimtus muzikos mokslus. Taip pat įspūdį daro ir kiti talentingi atlikėjai, kurių laukia labai šviesi ateitis.“

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ prasidės ypatingu reginiu – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninio orkestro su Edgaru Montvydu, Kostu Smoriginu, Ieva Prudnikovaite ir Aušrine Stundyte koncertu. Diriguoja maestro Ričardas Šumila.

Antroje festivalio dalyje prasidės Lietuvos atlikėjų duetų vakaras. Čia pasirodys daugiau nei 10 žinomiausių Lietuvos atlikėjų ir grupių, kurie specialiai šiam renginiui bus sujungti į duetus: Aleksandras Ivanauskas-Fara su Vaidu Baumila, Monika Liu su Benu Aleksandravičiumi (ba.), Jessica Shy su Igoriu Kofu (Lemon Joy) ir kt. Skambės tiek žinomos ir publikos mėgstamos dainos, tiek naujai intrepretuoti legendiniai kūriniai. Vakaro kulminacija taps dviejų populiarių užsienio grupių – „Bastille“ ir „Clean Bandit“ – koncertai.

Festivalio vartai Vingio parke bus atverti 17 val. Visoje teritorijoje veiks maisto zonos, bus rengiamos įvairios edukacijos ir veiklos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Visi festivalio koncertai bus nemokami. Daugiau apie festivalio programą skaitykite www.700vilnius.lt

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ – vienas svarbiausių 2023 metų renginių, švenčiant Vilniaus 700 metų jubiliejų. Jį inicijavo Vilniaus miesto savivaldybė ir kuruoja oficiali Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūra „Go Vilnius“.