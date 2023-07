Paaiškėjo, kas apšildys repo žvaigždės Denzelio Curry pasirodymą Vilniuje

REKLAMA

Tolyn žvelgianti muzikos agentūra „8 Days A Week“ atveža aukščiausios lygos žaidėją išbandyti unikalaus paveldo objekto Vilniuje. Jam tai bus pirmoji viešnagė Vilniuje ir pirmas toks kartas Lukiškių kalėjime. Galite nežinoti, kaip jis atrodo, galite nežinoti vardo, bet jo gabalus, kolaboracijas su kitais geriausiais (ir pareiškimus) tikrai žinote. Amerikoniškas repas gyvai. Tokio pasirodymo ten dar niekada nebuvo. Jį verta pamatyti gyvai. Nepasigailėsite.

Video: Denzel Curry - Ultimate

Denzelis Curry toks geras, kad tai, jog iki šiol nesisvečiavo sostinėje, yra kažkokia klaida. Jis yra tikrai kietas ir labai rimtas reperis. Tikras reperis iš visų didžiųjų raidžių. Savotiškas savo žanro pionierius su geriausiom Floridą ir Čikagą menančiom tradicijom. Patikrintas didžiųjų scenų ir rimtų leidybinių kompanijų. Krūva kūrinių, kolaboracijų, vaizdo klipų ir visa kita patirtis.Gilaus požiūrio ir kruopščios technikos savininkas. Asmenybė, nepriklausoma nuo vietos, laiko ir kitų aplinkybių. Nėra tokios jėgos, kuri jį sustabdytų. Jis turi rimtų draugų, jo ambicijos beribės, o kūrybinio bagažo pavydėtų bet kuris muzikos kūrėjas. Gal todėl jis - vienas iš tų tikrų reperių ir scenos palaikytojų.

Po koncerto Naujojoje Zelandijoje šį pavasarį, viena gerbėjų patvirtino, jog gyvas šio reperioo pasirodymas buvo vertas 8 valandų kelionės į koncertą. Geras repas yra geras repas, ir „8 Days A Week“ žino, ką kviesti. Kiekvienas šios repo žvaigždės pasirodymas yra didi šventė, ir tikrai ne tik reperiams. Praėjusiais metais jis iššovė puikų albumą „Melt My Eyez See Your Future“, kurio didžiąją dalį, matyt, kalėjimo tvirtovėje ir išgirsite. Belieka pasikartoti savo anglų kalbos žinias.

IYE dalinsis viena scena su Denzeliu Curry

Paaiškėjo, kas dalinsis viena scena su Denzeliu Curry. Sekmadienio vakarą pradės vienas originaliausių vietinės scenos atstovų, intelektualaus eksperimentinio repo kūrėjai IYE. (Savi)ironiškais tekstais ir vaizdo klipais pasižymintys IYE mano, jog šis renginys labai reikšmingas, nes „Lietuvoje labai retai turime progą pasaulinio lygio hip-hop atlikėjus pamatyti gyvai, manau, tai itin svarbu mūsų vietinės scenos vystymuisi, apie tai nuolat kalbame ir to labui dirbame. Esame pasiruošę tinkamai atidaryti renginį savo koncertu.“

Video: IYE – Sveiki gyvi

Du albumus „AJAJAI“ ir „Sveiki gyvi“ išleidę IYE pripažįsta, jog Denzelis Curry buvo vienas atlikėjų, inspiravusių šio projekto kryptį: „Singlai “ULT” ir “Ultimate” 2015 metais buvo stipri alternatyva žanre nusistovėjusiam skambesiui. Dėmesį patraukė ir politiškai pakrauti, agresyvūs tekstai. Atidesni klausytojai tikrai atpažins tam tikrus panašumus mūsų kūriniuose.“

Denzelis Curry gimė Floridoje, JAV ir nuo paauglystės žavėjosi žongliravimu žodžiais. Jo idealu buvo vietinis pogrindžio veikėjas SpaceGhostPurrp. Netrukus Denzelis tapo hiphopo kolektyvo „Raider Klan“ nariu. 2013-aisiais jis nusprendė pradėti solo karjerą ir tai buvo labai teisingas žingsnis.

Karjeros pradžioje Denzelis Curry atsispyrė nuo „Outkast“, Goodie Mob, CeeLo Green ir panašios pietietiškos muzikos. Kadaise jo singlas „Ultimate“ užkariavo internetą – šimtai milijonų perklausų ir peržiūrų. Bendri koncertų turai su tokiais kaip „Run The Jewels“, ASAP Ferg, $uicideboy$ ar Kid Cudi galutinai įtvirtino Denzel Curry vardą tarp rimuoto žodžio meistrų. Jei žiūrėjote biografinį filmą „Elvis“, jo garso takelyje skamba Denzelio kūrinys "Let It All Hang Out".

Video: Denzel Curry - Let It All Hang Out

Visi jo albumai pateko į „Billboard“ geriausiųjų sąrašus, o pernai išleistas „Melt My Eyez See Your Future” užlipo aukščiausiai. Šiame albume kaip svečiai dalyvauja T-Pain, 6lack, slowthai, Rico Nasty, J.I.D ir Thundercatas. Jame Denzelis Curry pristato naują, brandesnį skambesį, kuriame be tradicinio hiphopo girdėti drum'n'bass, trap, poezijos ir džiazo inspiracijos.

Video: Denzel Curry – Walkin

Jau paskelbta, kad kitais metais bus išleistas dar vienas Denzel Curry albumas „Designed by Angels“. Jame reperis atskleis savo melodingesnę pusę, įtakotą savo mėgstamiausių R&B įrašų: Frankas Oceanas „Channel Orange“, „The Love Below“, D'Angelo „Voodoo“ ir kitų.

Liepos 9 d. laukia pirmas normalus repo koncertas šiemet ir neabejotinai masyviausias žanro judesys. Visi hiphopo fanai tą vakarą renkasi Lukiškių kalėjimo didžiajame kieme. Karštas vasaros sekmadienis, gražuolė scena atviram ore, ribotas kiekis bilietų, tikra repo situacija ir jokio stogo.

Bilietais prekiauja oficialus bilietų platintojas „Bilietai LT“.