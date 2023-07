Į legendų muzikos festivalį Biržuose atvyksta net 4 pasaulinio garso atlikėjai

Dar neseniai Kilučių kaimo ir pusiasalio nežinojo net dauguma lietuvių. Tačiau šių metų vasarą čia nusileidus pasaulinei žvaigždei Chrisui Normanui, ne tik Biržų rajono, Lietuvos didmiesčių gyventojai, bet ir čia sugūžėję braliukai iš kaimyninės Latvijos dar ilgai trynėsi akis iš nuostabos, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tačiau tik slapčiausiose daugelio biržiečių mintyse nedrąsiai besislapsčiusi svajonė tapo tikrove. Buvęs auksinis „Smokie“ balsas Chrisas Normanas žengė į Kilučių pusiasalio sceną, tūkstančiai klausytojų užmiršo visas negandas, paniro į džiaugsmą bei kartu dainavo išskirtinio, „prarūkyto“, todėl su dūmais („smoke“ angliškai – dūmai) juokais lyginamo balso iš Didžiosios Britanijos pasaulinius hitus.

Jau 2023 metais, liepos mėnesį, Chrisą Normaną sužavėjusį Sodeliškio dvaro sodybos elnienos kepsnį, Biržų duoną, populiariausią biržietišką gėrimą galės skanauti ir dabar visuose pasaulio kampeliuose muzikos gerbėjų laukiami Thomas Anders, „Ottawan“, „London Beat“ ir „Alphaville“.

Tad 2023 metų liepos 22 dieną keistai jiems skambantį žodį „Kilučiai“ mokysis vokiečių dainininkas Thomas Anders iš legendinės grupės „Modern Talking“, net indų Bolivudą sužavėję superhitu „D.I.S.C.O.“ prancūzai iš „Ottawan“, superhitais „I‘ve Been Thinking About You“, „You Bring on the Sun“ išgarsėjusi anglo-amerikiečių kompanija „London Beat“ ir net patys neįsivaizdavę, kad jų baladė skambės ne tik visuose pasaulio kampeliuose, bet ir bankų, draudimo kompanijų reklamose, taps dešimčių garsių filmų bei serialų garso takeliu, ją perdainuos ar savo kūriniuose naudos Laura Branigan, Karelas Gottas, „One Direction“, Jay-Z ir dar ne viena pasaulinė muzikos žvaigždė – „amžinai jauni ir nemirtingi“ vokiečiai – grupė „Alphaville“!

Legendiniai „Modern Talking“ hitai skambės Kilučiuose

Dar viena „Biržiečių žodžio“ vasaros muzikos festivalio žvaigždė – Berndas Weidungas, visiems pasaulyje žinomas kaip Thomas Anders iš vienos sėkmingiausių grupių pop muzikos istorijoje „Modern Talking“!

1979 metais Liuksemburgo radijo dainų konkursą laimėjęs T.Anders, netrukus įrašė savo singlą „Judy“ ir koncertinio turo metu susipažino su CC Catch išgarsinusiu Dieteriu Bohlenu.

Su grupe „Modern Talking“ Thomas išleido galybę dainų, pasiekusių dešimčių pasaulio šalių topų penketukus, o superhitu tapęs „You‘re My Heart, You‘re my Soul“ topų viršūnėje tarp populiariausiųjų išsilaikė net pusmetį ir karaliavo net 81 šalyje!

Ir dabar įvairiuose Žemės kampeliuose laukiamas dainininkas yra pardavęs daugiau nei 125 milijonus albumų kopijų, skaičiuojant grupės ir solo įrašus, gavęs daugiau nei 420 platininių bei auksinių apdovanojimų!

1989 metais Thomas išleido pirmąjį solinį albumą „Different“ ir sėkmingai pradėjo solinę karjerą, vėliau surengė koncertus su atgimusia „Modern Talking“, bendradarbiauja su „T-Seven“ („Mr. President“ solistė), „No Angels“, Marta Sanchez, Isabel Varell ir daugeliu kitų.

Prancūzai, britai, amerikiečiai

Prancūzų disko muzikos dueto solistas Patrickas Jeanas Baptiste dirbdamas garsioje kompanijoje Paryžiuje įsidarbino kompanijoje „Air France“, įkūrė grupę „Black Underground“ ir muzikavo Prancūzijos sostinės baruose. Čia į jį dėmesį atkreipė su Dalila, Sheila B.&Devotion“ ir kitais dirbęs vadybininkas Daniel Vangarde ir pasiūlė dalyvauti muzikiniame disko projekte kartu su šokėja bei vokaliste Annette Eltice.

Ir jau Kanados sostinėje Otavoje (grupės pavadinimas „Ottawan“ ir kilo nuo Kanados sostinės) įrašytas pirmasis singlas „D.I.S.C.O.“ sudrebino Europą, o išgirdus kito hito žodžius „Hands up, baby, hands up....“ – tik išgirdus šiuos žodžius norisi pasinerti į aštuoniasdešimtųjų vakarėlius.

Britų-amerikiečių grupės „London Beat“ karjera prasidėjo 1990 m., kai su ja kontraktą pasirašė legendinio dueto „Eurythmics“ lyderis ir garsus prodiuseris Dave Stewartas.

Pirmosios sėkmės sulaukęs Nyderlanduose, kolektyvas netrukus „užkariavo“ visą pasaulį didžiulio pasisekimo sulaukusiu hitu „I‘ve Been Thinking About You“. Ši daina populiariausių Europoje singlų sąraše pasiekė antrąją , JAV – pirmąją poziciją, o melomanų nenuvylė ir kiti grupės singlai „You Bring On The Sun“, „A Better Love“, „Come Back“ ir Bobo Marley klasikinės dainos „No Woman No Cry“ koveris.

Amžinai jauni ir nemirtingi

„Mes grojame ir esame populiarūs ne vieną dešimtmetį, todėl jaučiamės nemirtingaisiais“, – teigia popmuzikos legenda vadinamos grupės „Alphaville“ nariai.

Balade „Forever Young“ išgarsėjusi grupė iškart šovė į populiarumo viršūnes. Tačiau vokiečių elektroninės muzikos grupė netapo vieno superhito kūrėja. „Big in Japan“, „Jerusalem“, „Sounds Like a Melody“, „Flame“, „Dance With Me“ ir daugelis kitų „Alphaville“ singlų pateko į Norvegijos, Šveicarijos, Švedijos, Vokietijos, Nyderlandų, Rusijos, D.Britanijos ir net – Argentinos, Japonijos bei kitų šalių, prestižinio JAV žurnalo „Billboard“ topus. Daugiau nei 20 pasaulinių turų surengusi grupė tarsi keliauja atgal į praeitį ir kiekvieną kartą startuodami iš naujo tęsia savo nemirtingumo istoriją.