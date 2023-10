TV3 Plus ieškokite pasirinkto TV paslaugų tiekėjo kanalų sąraše. O Vilniaus apskrities gyventojai TV3 Plus nemokamai gali žiūrėti ir per namų anteną.

Žiūrovų patogumui, kokybiškiausią ir pramogų kupiną kanalo turinį kviečiama stebėti net dviem kalbomis – lietuvių ir rusų.

TV3 Plus kanalo programa ir transliacija internetu ČIA.