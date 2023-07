Lietuvos žiūrovai rožinės spalvos kupinas varžytuves nuo liepos 25 dienos galės stebėti „discovery+“ platformoje, pasiekiamoje per „Go3“ televiziją, rašoma pranešime spaudai.

Pamatykite šou anonsą čia:

„Barbie Dreamhouse iššūkio“ žiūrovų laukia staigmenos – čia svečių teisėmis pasirodys įvairios žvaigždės, tarp kurių ir keletas filmo talentų. Konkurso vyriausiasis teisėjas – pripažintas dizaineris, ne kartą dirbęs su Barbės žaislų įvaizdžiu Jonathanas Adleris. Kartu su juo dirbs „HGTV“ interjero dizainerė ir „Barbie Dreamhouse“ ekspertė Tiffany Brooks bei kiekvieną savaitę vis kita kviestinė įžymybė.

REKLAMA

REKLAMA

Kiekvienoje serijoje dalyviai stengsis name pritaikyti vis kitą nostalgišką Barbės namų dizaino atributą, kuris neatsiejamas nuo ikoniškojo „Barbie Dreamhouse“. Tai ir šviečianti šokių aikštelė, ir stalas-akvariumas, ir skrybėlių karuselė Barbės spintoje, ir svetainėje esanti telefonų būdelė, kuri veikia kaip gyvūnų keltuvas. Konkurso pabaigoje nugalėjusi dizainerių komanda savo vardu paaukos „Gelbėkit vaikus“ paramos organizacijai.

REKLAMA

„Šiam įspūdingam šou surinkome didžiausią televizijos interjero dizainerių žvaigždžių komandą, kurios tikslas – įrengti tikrą, funkcionuojantį „Barbie Dreamhouse“. Dalyvių laukia tikras išbandymas, jų vaizduotė ir kūrybiškumas turės pranokti viską, ką jie iki šiol kūrė, svajoti taip drąsiai, kad pati Barbė šią vietą išdidžiai pavadintų tikrais savo namais“, – sako konkurso vedėja Ashley Graham.

Liepos 25 d. pasirodysiančioje 90 minučių premjeroje Ashley ir dalyviai apsilankys „Mattel“ būstinėje, kur sulauks neįtikėtinų Barbės staigmenų. Likę 3 laidos epizodai pasirodys po vieną per savaitę. Visus juos bus galima išvysti „discovery+“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje per „Go3“ televiziją, „MEGOGO“ ir „Telia Play“.

REKLAMA

REKLAMA

Naujame „discovery+“ šou dizaino ekspertai varžysis bandydami įveikti „Barbie Dreamhouse iššūkį“ (6 nuotr.) Naujame „discovery+“ šou dizaino ekspertai varžysis bandydami įveikti „Barbie Dreamhouse iššūkį“ (nuotr. Organizatorių) Naujame „discovery+“ šou dizaino ekspertai varžysis bandydami įveikti „Barbie Dreamhouse iššūkį“ (nuotr. Organizatorių) Naujame „discovery+“ šou dizaino ekspertai varžysis bandydami įveikti „Barbie Dreamhouse iššūkį“ (nuotr. Organizatorių) +2 Naujame „discovery+“ šou dizaino ekspertai varžysis bandydami įveikti „Barbie Dreamhouse iššūkį“ (nuotr. Organizatorių) Naujame „discovery+“ šou dizaino ekspertai varžysis bandydami įveikti „Barbie Dreamhouse iššūkį“ (nuotr. Organizatorių) Naujame „discovery+“ šou dizaino ekspertai varžysis bandydami įveikti „Barbie Dreamhouse iššūkį“ (nuotr. Organizatorių)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Naujame „discovery+“ šou dizaino ekspertai varžysis bandydami įveikti „Barbie Dreamhouse iššūkį“

Apie „Warner Bros. Discovery“:

„Warner Bros. Discovery“ („Nasdaq“: WBD) yra lyderiaujanti pasaulinė žiniasklaidos ir pramogų bendrovė, užsiimanti aukštos kokybės televizijos serialų ir filmų kūrimu bei jų transliavimu televizijoje, interneto platformose ir kine. Bendrovės prekės ženklai, kasdien įkvepiantys, informuojantys ir linksminantys auditoriją, yra pasiekiami daugiau nei 220 šalių ir 50 kalbų. Tarp jų – „Discovery Channel“, „discovery+“, „CNN“, „DC“, „Eurosport“, „HBO“, „Max“, „HGTV“, „Food Network“, „OWN“, „Investigation Discovery“, „TLC“, „Magnolia Network“, „TNT“, „TBS“, „truTV“, „Travel Channel“, „Max“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“, „Warner Bros. Film Group“, „Warner Bros. Television Group“, „Warner Bros. Games“, „New Line Cinema“, „Cartoon Network“, „Adult Swim“, „Turner Classic Movies“ ir kiti. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.wbd.com.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apie „discovery+“:

„discovery+“ yra „Warner Bros. Discovery“ teikiama negrožinio ir realaus gyvenimo turinio srautinio transliavimo paslauga, veikimo pradžioje pasiūliusi plačiausią turinio katalogą. „discovery+“ siūlo daugybę išskirtinių, originalių serialų skirtingiems skoniams, įskaitant gyvenimo būdą ir santykius, namus ir maistą, tikrus nusikaltimus, paranormalius reiškinius, nuotykius ir gamtos istoriją, taip pat mokslą, technologijas ir gamtą, bei aukštos kokybės dokumentinius filmus. Lietuvoje „discovery+“ yra pasiekiama per „Go3“ televiziją, „MEGOGO“ ir „Telia Play“.

Apie „Mattel“:

„Mattel“ yra pirmaujanti pasaulinė žaislų kompanija ir vieno stipriausių vaikų ir šeimos pramogų franšizių katalogų pasaulyje savininkė. Bendrovė kuria novatoriškus produktus ir patirtį, kurie įkvepia, linksmina ir lavina vaikus per žaidimą. Ji įtraukia vartotojus per savo žinomų prekių ženklų portfelį, kuriame ir „Barbie“, „Hot Wheels“, „Fisher-Price“, „American Girl“, „Thomas & Friends“, „UNO“, „Masters of the Universe“, „Monster High“ ir „MEGA“, taip pat kitos populiarios intelektinės nuosavybės, kurios priklauso įmonei arba kurios kuriamos bendradarbiaujant pagal licenciją kartu su pasaulinėmis pramogų įmonėmis. Bendrovė rinkai siūlo filmų ir televizijos turinį, žaidimus, muziką ir tiesioginius renginius. Ji veikia 35 šalyse, o jų produktai prieinami daugiau nei 150 šalių bendradarbiaujant su pasaulyje pirmaujančiomis mažmeninės prekybos ir el. prekybos įmonėmis. Nuo pat įkūrimo 1945 m. „Mattel“ didžiuojasi, kad yra patikimas partneris, suteikiantis vaikams galimybę tyrinėti vaikystės stebuklus ir išnaudoti visas savo galimybes. Daugiau informacijos galite rasti internete adresu mattel.com.