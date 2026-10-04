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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė politikas: „Su didžiuliu liūdesiu pranešu...“

2026-10-04 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Papua Naujosios Gvinėjos politikas ir Daulo apygardos parlamentaras Ekime Gorosahu mirė spalio 1 dieną po kovos su liga. Apie jo mirtį pranešė Jungtinės išteklių partijos lyderis Williamas Duma.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Papua Naujosios Gvinėjos politikas ir Daulo apygardos parlamentaras Ekime Gorosahu mirė spalio 1 dieną po kovos su liga. Apie jo mirtį pranešė Jungtinės išteklių partijos lyderis Williamas Duma.

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W. Duma išreiškė užuojautą E. Gorosahu šeimai, Daulo gyventojams ir visoms Rytų aukštumų provincijos bendruomenėms, skelbė news.pngfacts.com.

Paskelbė apie netektį

Valstybės įmonių ministro pareigas taip pat einantis W. Duma teigė, kad E. Gorosahu iki pat tol, kol sveikata nebeleido tęsti pareigų, išliko atsidavęs savo rinkėjams ir partijai.

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Jis velionį parlamentarą apibūdino kaip atsidavusį Jungtinės išteklių partijos narį ir svarbų koalicinės vyriausybės rėmėją.

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Pasak jo, E. Gorosahu indėlis į partiją ir darbas rinkėjų labui išliks žmonių, kuriems jis atstovavo, atmintyje.

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„Su didžiuliu liūdesiu ir sunkia širdimi pranešu apie mūsų gerbiamo kolegos ir brolio, garbingojo Ekime Gorosahu, Daulo apygardos Rytų aukštumų provincijoje parlamentaro, mirtį“, – sakė W. Duma.

Jungtinė išteklių partija paragino visuomenę ir žiniasklaidą gerbti gedinčios šeimos privatumą, kol organizuojamas atsisveikinimas su velioniu ir sprendžiami kiti su jo mirtimi susiję klausimai.

W. Duma taip pat teigė, kad partija palaiko ryšį su E. Gorosahu šeima ir atsakingais pareigūnais, kad būtų suderinti tolesni veiksmai, įskaitant su valstybės institucijomis susijusius organizacinius klausimus.

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Ei
Ei
2026-10-04 13:53
Tyčiojatės iš žmonių?
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papuasija
papuasija
2026-10-04 13:59
Kur mes gyvename - papuasijoje? Metų tv3 dugnas.
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