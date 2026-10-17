Mirė ilgametis politikas, buvęs meras

Apie jo mirtį pranešė miesto valdžios atstovai, rašį „The Detroit News“. Pastaruoju metu jis gyveno senjorų globos įstaigoje Nortvilyje. Mirties priežastis kol kas neskelbiama.
Mirė ilgametis politikas
J. E. Kirksey buvo ne tik ilgametis politikas, bet ir JAV karinių oro pajėgų veteranas bei pedagogas, didelę gyvenimo dalį paskyręs Livonijos miesto bendruomenei.
Jį pažinoję žmonės prisimena ne tik kaip stiprų lyderį, bet ir kaip šmaikštų, nuoširdų bei lengvai bendraujantį žmogų.
„Meras Kirksey visada vadovavo su humoru. Tai buvo jo sėkmės paslaptis. Jo palikimas gyvuoja vietose, kurias jis padėjo sukurti, žmonėse, kuriuos subūrė, ir bendruomeniškumo dvasioje, kurią padėjo sustiprinti“, – pranešime teigė dabartinė Livonijos merė Maureen Miller Brosnan.
J. E. Kirksey gimė 1928 metų lapkričio 21 dieną Atlantoje. Dar vaikystėje jis persikėlė į Detroitą, kur 1947 metais baigė „Southeastern“ vidurinę mokyklą.
Vėliau Wayne State universitete įgijo bakalauro, magistro ir švietimo specialisto kvalifikacinius laipsnius. Studijuodamas dirbo gelbėtoju Belle Isle saloje.
Politikas 25 metus tarnavo JAV karinėse oro pajėgose, taip pat dalyvavo Korėjos kare. Per tarnybą jam buvo suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
Nacionalinis saugumas jam išliko svarbus visą gyvenimą. Po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių jis nedelsdamas pasirūpino, kad ant miesto rotušės stogo būtų dislokuota specialiųjų policijos pajėgų komanda.
1953 metais J. E. Kirksey vedė Patricia „Patt“ Dunnigan. 1964 metais pora apsigyveno Livonijoje, kur užaugino tris vaikus.
Prieš pradėdamas politinę karjerą, jis dirbo mokytoju Detroito valstybinėse mokyklose, o vėliau įsidarbino Livonijos mokyklų sistemoje.
Čia jis praleido 27 metus, dirbo mokytoju ir administratoriumi, taip pat vadovavo „Grant Elementary“ pradinei mokyklai.
„Mūsų bendruomenei ir mokyklų sistemai buvo nepaprastai naudinga nuoširdi Jacko meilė Livonijos miestui ir jo mokykloms. Jis buvo išskirtinis abiejų jų puoselėtojas, todėl esame dėkingi už jo lyderystę laikotarpiu, kai mūsų mokyklų sistema išgyveno precedento neturintį augimą“, – sakė mokyklų sistemos vadovė Andrea Oquist.
J. E. Kirksey taip pat dirbo Livonijos 16-ajame apylinkės teisme, kur tapo pirmuoju probacijos tarnybos vadovu.
Miestui vadovavo 16 metų
Politinę karjerą J. E. Kirksey pradėjo 1977 metais, kai buvo išrinktas Respublikonų partijos atstovu į Mičigano valstijos Atstovų Rūmus. Šias pareigas jis ėjo keturias kadencijas.
1995 metais politikas pirmą kartą buvo išrinktas Livonijos meru. Miestui jis vadovavo 1996–2003 metais, o vėliau į šias pareigas sugrįžo 2008–2015 metais. Iš viso mero poste praleido 16 metų.
Jo vadovavimo laikotarpiu mieste buvo įgyvendinta nemažai svarbių projektų, tarp jų – pastatytas bendruomenės poilsio ir sporto centras, kuris 2016 metais buvo pavadintas jo garbei.
J. E. Kirksey taip pat prisidėjo prie žuvusių didvyrių memorialo įkūrimo Nehasil parke, naujo teismo pastato statybų ir miesto ekonominės plėtros.
Vis dėlto politiko karjera neapsiėjo be teisinių ginčų.
1999 metais buvęs miesto ugniagesių tarnybos vadovas padavė J. E. Kirksey į teismą, teigdamas, kad politikas siekė jį pašalinti iš pareigų dėl pastangų įgyvendinti federalinį susitarimą, kuriuo buvo siekiama didesnės darbuotojų įvairovės ugniagesių tarnyboje. Galiausiai byla buvo atmesta.
2009 metais viena įmonė pateikė ieškinį J. E. Kirksey ir kitiems miesto pareigūnams, kaltindama juos netinkamu savivaldybės transporto priemonių vilkimo paslaugų sutarties skyrimu ir Mičigano valstijos atvirų posėdžių įstatymo pažeidimu. 2010 metais federalinis teisėjas priėmė atsakovams palankų sprendimą.
Be politinės veiklos, J. E. Kirksey užėmė vadovaujamas pareigas įvairiose Livonijos verslo, švietimo ir bendruomeninėse organizacijose.
Iki garbaus amžiaus išliko aktyvus
Net ir sulaukęs garbaus amžiaus J. E. Kirksey stengėsi išlikti fiziškai aktyvus.
Miesto valdžios atstovų teigimu, net būdamas daugiau nei 80 metų jis kasdien per pietų pertrauką pėsčiomis įveikdavo daugiau nei mylią nuo rotušės iki namų ir atgal.
Be to, kiekvieną dieną užlipdavo 88 laiptelius iš rotušės rūsio į ketvirtąjį aukštą.
Laisvalaikiu politikas mėgo užsiimti namų remonto darbais ir medžio apdirbimu.
2021 metais J. E. Kirksey neteko žmonos Patricios. Po politiko mirties liko trys jų vaikai – Amy Kirksey, Jay ir Mattas, taip pat trys anūkai ir keturi proanūkiai.
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