Po Vladimiro Kličko buvusios sužadėtinės mirties paaiškėjo dar daugiau šokiruojančių detalių

Los Andželo aukštesniojo teismo teisėjai Stephanie C. Santoro antradienį pasirašius atitinkamą nutartį, V. Kličko nuo šiol gali inicijuoti paveldėjimo procedūras, siūlyti palikimo administratorių, tvarkyti H. Panettiere valstijos ir federalinių mokesčių deklaracijas bei kreiptis į teisėsaugą dėl galimai pasisavinto turto tyrimo.
Dingo daiktai
Ankstesniuose V. Kličko teismui pateiktuose dokumentuose buvo nurodyta, kad dingo dalis asmeninių H. Panettiere daiktų, įskaitant papuošalus ir sužadėtuvių žiedą, kurio vertė siekia 500 tūkst. JAV dolerių.
Rugsėjo 24 dieną pateiktame prašyme V. Kličko pabrėžė, kad visais savo veiksmais siekia tik vieno – apsaugoti dukters paveldėjimą.
V. Kličko įspėjo, kad H. Panettiere mirtį tiriantys teisėsaugos pareigūnai, taip pat nenustatytas su šeima nesusijęs asmuo, mėginantis parduoti aktorės daiktus, paima jos turtą, tačiau šiuo metu nėra nė vieno asmens, turinčio teisę jį susigrąžinti dukters Kajos vardu.
„Yra didelė tikimybė, kad Hayden palikimui priklausantis turtas gali būti prarastas, sugadintas arba iššvaistytas“, – rašoma teismui pateiktuose dokumentuose.
Teismo posėdis dėl siūlomos poros dukters Kaya Evdokios Kličko turto globos numatytas gruodžio 7 dieną. Tą pačią dieną baigs galioti ir laikini įgaliojimai, suteikti V. Kličko tvarkyti mergaitės motinos palikimą.
Netikėta aktorės mirtis
Serialuose „Herojai“ („Heroes“) ir „Nešvilis“ („Nashville“) vaidinusi H. Panettiere rugpjūčio 16 dieną buvo rasta be sąmonės viename bute Grinvilyje, Pietų Karolinoje. Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo 36 metų aktorės mirtį.
Naujienų agentūros „Associated Press“ gauta teismo medicinos eksperto išvada patvirtino, kad mirties priežastis buvo atsitiktinis kelių narkotinių medžiagų perdozavimas.
Prieš mirtį aktorė neseniai buvo baigusi reabilitacijos kursą. Tuo metu gyvenamojoje vietoje buvo jos tai išsiskiriantis, tai vėl susitaikantis partneris Brianas Hickersonas ir jo brolis Zachas Hickersonas.
50-metis V. Kličko, kuriam priklauso išimtinė dukters Kajos globa, su ja gyvena Ukrainoje. 1996 metais jis iškovojo olimpinį aukso medalį, o 2000–2003 ir 2006–2015 metais buvo pasaulio sunkaus svorio bokso čempionas.
Pora pradėjo susitikinėti 2009 metais, o 2013-aisiais susižadėjo.
Šių metų pradžioje išleistuose memuaruose H. Panettiere atvirai papasakojo apie kovą su priklausomybe nuo alkoholio ir pogimdyvine depresija, kurią patyrė 2014 metais gimus dukrai Kajai.
Nuo dvejų metų Kaja nuolat gyvena su tėvu V. Kličko. H. Panettiere tėvas tyrėjams pasakojo, kad likus vos kelioms dienoms iki mirties aktorė planavo vykti į Ukrainą aplankyti dukters.
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