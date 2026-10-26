Mirė gerbiamas virtuvės šefas: „Nuoširdžiai užjaučiame...“

Garsus virtuvės šefas, ne kartą pasirodęs kulinarinėse ir realybės televizijos laidose, mirė po kurį laiką prastėjusios sveikatos, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
Damu išgarsėjo pasirodęs televizijos kanaluose „Jaya TV“ ir „Star Vijay“, taip pat tapęs populiarios kulinarinės realybės šou „Cooku With Comali“ teisėju. Televizijos žiūrovai greitai pamilo virtuvės šefą, o gerbėjai jį meiliai vadino Damu Appa.
Šių metų pradžioje internete ėmė sklisti gandai apie jo mirtį. Dėl to rugpjūtį Damu buvo priverstas paskelbti vaizdo žinutę, kurioje patvirtino, kad yra gyvas.
Damu taip pat buvo produktyvus autorius – jis parašė daugiau nei 200 knygų. Virtuvės šefas buvo žinomas dėl pastangų supažindinti viso pasaulio auditoriją su įvairių Indijos regionų virtuve.
Jo pasiekimai kulinarijos srityje buvo įvertinti ir Gineso pasaulio rekordu. Per įspūdingą kulinarinį maratoną Damu per 24 valandas ir 30 minučių pagamino net 617 patiekalų.
Po žinios apie jo mirtį internete pasipylė užuojautos žinutės. Žiniasklaidos kompanija „Media Masons“ socialiniame tinkle „Instagram“ rašė:
„Su didžiuliu liūdesiu reiškiame pagarbą virtuvės šefui Dhamu – iškiliam kulinarijos meistrui, kuris savo išskirtiniu indėliu į kulinarijos pasaulį įkvėpė daugybę žmonių savo aistra, žiniomis ir atsidavimu.
Jo nepaprastai svarbus palikimas ir indėlis į Indijos virtuvę visada bus prisimenami.
Nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą, draugus ir gerbėjus šiuo sunkiu metu. Tegul jo siela ilsisi ramybėje.“
Damu gerbėjai taip pat dalijosi jautriomis žinutėmis. Vienas jų rašė: „Tegul ilsisi jūsų siela ramybėje. Ačiū už jūsų darbą, juoką ir džiaugsmą, kurį skleidėte visiems.“
Kitas komentavo: „Labai liūdna girdėti apie šio nuostabaus žmogaus mirtį. Meldžiu, kad Dievas suteiktų jam amžiną ramybę.“