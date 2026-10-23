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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos mokslo pasaulyje – skaudi netektis

2026-10-23 14:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 14:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Skaudi žinia palietė visą akademikų bendruomenę – eidamas 76-uosius gyvenimo metus mirė matematikos mokslų daktaras Romualdas Kašuba.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Skaudi žinia palietė visą akademikų bendruomenę – eidamas 76-uosius gyvenimo metus mirė matematikos mokslų daktaras Romualdas Kašuba.

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Pranešama, kur ir kada bus galima atsisveikinti su velioniu ir tarti paskutinįjį „sudie“.

Mirė žymus matematikos mokslų daktaras

Socialiniame tinkle „Facebook“ liūdna žinia dalijosi UAB „Laidojimo paslaugų centras“. Jie pranešė skaudžią žinią, pasidalijo nekrologu ir perdavė artimųjų prašymą.

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„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad 2026 m. spalio 22 d., eidamas 76-uosius gyvenimo metus, mirė matematikos mokslų daktaras ROMUALDAS KAŠUBA (1951.03.03-2026.10.22), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto afilijuotasis mokslininkas, ilgametis docentas, matematikos edukologas.

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Romualdo Kašubos gyvenime ypatingą vietą užėmė šeima, mokslas, žinių siekis ir dalijimasis jomis. Sukaupta akademinė patirtis, nuveikti darbai, ypatingas talentas paaiškinti sudėtingiausius dalykus paprasta kalba, žmogiškasis ryšys su artimaisiais, draugais, pedagogais, studentais, moksleiviais išliks jį pažinojusiųjų atmintyje.

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Romualdas Kašuba – daugelio mokslinių publikacijų ir knygų autorius, matematikos olimpiadų Lietuvoje puoselėtojas, iniciatorius bei organizatorius, vadovavo moksleivių komandoms ir tarptautiniuose konkursuose, aktyviai ugdė gabius moksleivius.

Kiekvienas gyvenimas turi savo nepakartojamą istoriją, kurios neįmanoma sutalpinti į datas. Žmogui išėjus, lieka tai, ką jis sukūrė, kuo dalijosi ir ką perdavė kitiems. Lieka ne tik prasmingi darbai, bet ir prisiminimai, dėkingumas, kurie stipresni už išsiskyrimą.

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Nuoširdžiausia užuojauta velionio žmonai Danutei, vaikams Agnei, Adomui, Giedriui ir Ievai, visiems artimiesiems, draugams, bičiuliams, akademinei bendruomenei, studentams, visiems, kuriems teko pažinti Romualdą ir nueiti šią gyvenimo atkarpą kartu.

Su Romualdu Kašuba atsisveikinti kviečiame Laidojimo paslaugų centro Viršuliškių padalinyje, J. Matulaičio a. 3, Vilniuje, 3-iojoje šarvojimo salėje:

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• Spalio 23 d. – nuo 17.00 iki 21.00 val.

• Spalio 24 d. – nuo 9.00 iki 21.00 val.

• Spalio 25 d. – nuo 8.30 iki 13.00 val.Karstas išnešamas sekmadienį 13 val. Velionis bus laidojamas Liepynės kapinėse.

Šv. Mišios už Romualdą Kašubą bus aukojamos:

• Spalio 23 d. 18.00 val. – Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje (Medeinos g. 14, Vilnius).

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• Spalio 24 d. 18.30 val. – Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius).

• Spalio 25 d. 9.30 val. – Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius). Kviečiame pasimelsti kartu.

Artimųjų pageidavimu, atsisveikinimo metu surinktos aukos bus skirtos Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos bažnyčios statybai. Parapijos sąskaita: LT77 7300 0101 5692 0905.

Romualdo Kašubos atminimas išliks ne tik jo darbuose ir perduotose žiniose, bet ir žmonių, kurių gyvenimus jis praturtino savo išmintimi, gerumu ir žmogiška šiluma, širdyse“, – buvo rašoma įraše.

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