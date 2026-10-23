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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Mirė japonų rašytojas Ryu Murakami

2026-10-23 12:15 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 12:15
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Eidamas 75-uosius metus mirė japonų rašytojas Ryu Murakami, kurio aštriuose, visame pasaulyje verstuose kūriniuose gausu sekso ir smurto scenų, penktadienį pranešė jo leidykla.

Žvakė BNS Foto

Eidamas 75-uosius metus mirė japonų rašytojas Ryu Murakami, kurio aštriuose, visame pasaulyje verstuose kūriniuose gausu sekso ir smurto scenų, penktadienį pranešė jo leidykla.

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„Mus giliai ir nepakeliamai nuliūdino žinia apie per anksti nutikusią Ryu Murakami mirtį; jis visą savo karjerą nepaliaujamai leido šokiruojančius kūrinius, skirtus jaunajai auditorijai“, – penktadienį išplatintame pranešime nurodė leidykla „Gentosha“.

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Tarp žinomiausių rašytojo kūrinių yra jo debiutinis romanas „Almost Transparent Blue“, kuriame vaizduojamas narkotikų ir sekso įtraukto jaunimo nuopuolis. Už šį kūrinį 1976 metais jis pelnė vieną prestižiškiausių Japonijos literatūros apdovanojimų.

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Jo 1980-aisiais išleistame romane „Coin Locker Babies“ pasakojama apie bagažo saugyklose paliktus vaikus ir jų vėlesnį išgyvenimą, o 1997-aisiais pasirodžiusioje knygoje „In The Miso Soup“ vaizduojama turisto kelionė į Tokijo raudonųjų žibintų kvartalą.

„Meldžiamės už Murakami, kuris prabėgo per gyvenimą būdamas savo eros lyderiu, ramybę“, – teigė „Gentosha“.

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