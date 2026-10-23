Mirė japonų rašytojas Ryu Murakami

„Mus giliai ir nepakeliamai nuliūdino žinia apie per anksti nutikusią Ryu Murakami mirtį; jis visą savo karjerą nepaliaujamai leido šokiruojančius kūrinius, skirtus jaunajai auditorijai“, – penktadienį išplatintame pranešime nurodė leidykla „Gentosha“.
Tarp žinomiausių rašytojo kūrinių yra jo debiutinis romanas „Almost Transparent Blue“, kuriame vaizduojamas narkotikų ir sekso įtraukto jaunimo nuopuolis. Už šį kūrinį 1976 metais jis pelnė vieną prestižiškiausių Japonijos literatūros apdovanojimų.
Jo 1980-aisiais išleistame romane „Coin Locker Babies“ pasakojama apie bagažo saugyklose paliktus vaikus ir jų vėlesnį išgyvenimą, o 1997-aisiais pasirodžiusioje knygoje „In The Miso Soup“ vaizduojama turisto kelionė į Tokijo raudonųjų žibintų kvartalą.
„Meldžiamės už Murakami, kuris prabėgo per gyvenimą būdamas savo eros lyderiu, ramybę“, – teigė „Gentosha“.
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