Vienoje Lietuvos ligoninėje – skaudus gedulas: „Atsisveikiname...“

Pranešama, kada bus galima atsisveikinti su vaikų gydytojų.
Mirė gerbiamas gydytojas
Socialiniame tinkle „Facebook“ šia žinia dalijosi LSMU Medicinos fakultetas. Jie pasidalijo, kada bus galima ištarti paskutinį sudie docentui.
„Mažųjų gydytojas – Jurgis Bojarskas
Šiandien atsisveikiname su ypatingai šiltu ir mielu mažųjų pacientų gydytoju, buvusiu Vaikų ligų klinikos vadovu docentu Jurgiu Bojarsku.
Būsimasis docentas Jurgis gimė 1941 kovo 25 d. Šiauliuose. Tais pačiais metais kartu su tėvais, broliu ir seserimi buvo ištremtas į Sibirą, Altajaus kraštą, kur šeima praleido penkiolika metų – nuo 1941 iki 1956-ųjų. Sugrįžęs į Lietuvą, Jurgis Bojarskas tęsė mokslus ir 1960 m. baigė Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją.
1960–1966 m. studijavo Kauno medicinos institute. 1968–1971 m. stažavosi Sankt Peterburgo medicinos institute. 1971–1977 m. dirbo Kauno medicinos instituto Vaikų ligų katedros asistentu, 1977–1991 m. docentu. 1991–2001 m. vadovavo Vaikų ligų klinikai.
Nuo 2001 m. dirbo Kauno medicinos universiteto, vėliau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Kauno klinikų Vaikų klinikos pulmonologijos sektoriaus vadovu.
Didelę savo profesinio gyvenimo dalį docentas Jurgis Bojarskas paskyrė vaikų kvėpavimo organų ligų tyrimams, vaikų lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologijai, bronchinės astmos ir alerginių ligų diagnostikos bei gydymo problemoms.
Jis vadovavo reikšmingiems epidemiologiniams ir klinikiniams tyrimams Kaune, buvo tarptautinių mokslinių programų SPACE ir ISAAC vadovas Lietuvoje.Jo mokslinis palikimas – daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių.
Ne mažiau reikšminga Jurgio Bojarsko veiklos dalis buvo pedagoginis darbas. Per ilgus dėstymo ir vadovavimo metus jis dalijosi savo žiniomis bei klinikine patirtimi su būsimaisiais gydytojais, prisidėjo prie naujų medicinos specialistų rengimo ir Lietuvos pediatrijos tradicijų puoselėjimo.
Jo ilgametė profesinė ir mokslinė veikla buvo įvertinta valstybės mastu – 2007 m. Jurgis Bojarskas apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
Su dėstytoju, tėčiu ir seneliu galima atsisveikinti antradienį, spalio 27 d. nuo 10:00 iki 14:00 REKVIEM, Jonavos g. 41A, Kaune“, – buvo rašoma įraše.
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