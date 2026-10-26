Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vienoje Lietuvos ligoninėje – skaudus gedulas: „Atsisveikiname...“

2026-10-26 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 09:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Liūdna žinia supurtė Lietuvos medikų pasaulį – mirė buvęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Vaikų ligų klinikos vadovas, gydytojas, docentas Jurgis Bojarskas.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Liūdna žinia supurtė Lietuvos medikų pasaulį – mirė buvęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Vaikų ligų klinikos vadovas, gydytojas, docentas Jurgis Bojarskas.

REKLAMA
0

Pranešama, kada bus galima atsisveikinti su vaikų gydytojų.

Mirė gerbiamas gydytojas

Socialiniame tinkle „Facebook“ šia žinia dalijosi LSMU Medicinos fakultetas. Jie pasidalijo, kada bus galima ištarti paskutinį sudie docentui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mažųjų gydytojas – Jurgis Bojarskas

Šiandien atsisveikiname su ypatingai šiltu ir mielu mažųjų pacientų gydytoju, buvusiu Vaikų ligų klinikos vadovu docentu Jurgiu Bojarsku.

REKLAMA
REKLAMA

Būsimasis docentas Jurgis gimė 1941 kovo 25 d. Šiauliuose. Tais pačiais metais kartu su tėvais, broliu ir seserimi buvo ištremtas į Sibirą, Altajaus kraštą, kur šeima praleido penkiolika metų – nuo 1941 iki 1956-ųjų. Sugrįžęs į Lietuvą, Jurgis Bojarskas tęsė mokslus ir 1960 m. baigė Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją.

REKLAMA

1960–1966 m. studijavo Kauno medicinos institute. 1968–1971 m. stažavosi Sankt Peterburgo medicinos institute. 1971–1977 m. dirbo Kauno medicinos instituto Vaikų ligų katedros asistentu, 1977–1991 m. docentu. 1991–2001 m. vadovavo Vaikų ligų klinikai.

Nuo 2001 m. dirbo Kauno medicinos universiteto, vėliau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Kauno klinikų Vaikų klinikos pulmonologijos sektoriaus vadovu.

REKLAMA
REKLAMA

Didelę savo profesinio gyvenimo dalį docentas Jurgis Bojarskas paskyrė vaikų kvėpavimo organų ligų tyrimams, vaikų lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologijai, bronchinės astmos ir alerginių ligų diagnostikos bei gydymo problemoms.

Jis vadovavo reikšmingiems epidemiologiniams ir klinikiniams tyrimams Kaune, buvo tarptautinių mokslinių programų SPACE ir ISAAC vadovas Lietuvoje.Jo mokslinis palikimas – daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ne mažiau reikšminga Jurgio Bojarsko veiklos dalis buvo pedagoginis darbas. Per ilgus dėstymo ir vadovavimo metus jis dalijosi savo žiniomis bei klinikine patirtimi su būsimaisiais gydytojais, prisidėjo prie naujų medicinos specialistų rengimo ir Lietuvos pediatrijos tradicijų puoselėjimo.

Jo ilgametė profesinė ir mokslinė veikla buvo įvertinta valstybės mastu – 2007 m. Jurgis Bojarskas apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Su dėstytoju, tėčiu ir seneliu galima atsisveikinti antradienį, spalio 27 d. nuo 10:00 iki 14:00 REKVIEM, Jonavos g. 41A, Kaune“, – buvo rašoma įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Netektis (nuotr. tv3.lt fotomontažas)
Staigi žinomo Lietuvos gydytojo mirtis sukrėtė kolegas: „Jis buvo mylimas ir gerbiamas...“

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų