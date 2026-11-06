Milijonus praradęs Elonas Muskas apsikvailino: suskubo ištrinti įrašą

Lapkričio 3-iąją vykusiuose JAV kadencijos vidurio rinkimuose demokratai iškovojo reikšmingų pergalių tiek Senate, tiek Atstovų Rūmuose. Po paskelbtų rezultatų pastebėta, kad E. Muskas ištrynė savo anksčiau paskelbtą raginimą balsuoti už respublikonus, rašė People.
Lapkričio 4-ąją socialinio tinklo „X“ vartotojas, pasivadinęs „@Shilllin“, paviešino ekrano įrašą, kuriame matyti, kaip jis peržiūri E. Musko paskyrą ir paspaudžia ant įrašo su žodžiais „Šiandien balsuokite už respublikonus!“
Tačiau tuomet ekrane pasirodo pranešimas: „Įrašas, į kurį bandote atsakyti, buvo ištrintas arba jums nėra matomas.“
Kaip skelbia „Snopes“, archyvuota įrašo versija rodo, kad prieš pašalinimą jis buvo peržiūrėtas 11,9 mln. kartų ir sulaukė daugiau nei 307 tūkst. patiktukų.
Rinkimams skyrė įspūdingą sumą
55-erių E. Muskas, kurio turtas, „Forbes“ duomenimis, vertinamas maždaug 788 mlrd. JAV dolerių, laikomas turtingiausiu pasaulio žmogumi.
Kaip pranešė „The New York Times“, per 2026 metų rinkimų ciklą verslininkas respublikonų kandidatams ir juos remiančioms politinėms iniciatyvoms skyrė net 474 mln. JAV dolerių.
Beveik pusė šios sumos – apie 212 mln. JAV dolerių – buvo skirta Teksaso generalinio prokuroro, respublikono Keno Paxtono, rinkimų kampanijai paremti.
Vis dėlto 63-ejų politikas patyrė pralaimėjimą. Jį įveikė 37-erių demokratas Jamesas Talarico.
Spalio 15-ąją „Texas Tribune“ skelbė, kad E. Musko finansinė parama padėjo Teksaso respublikonams televizijos, radijo ir skaitmeninei reklamai išleisti daugiau nei 159 mln. JAV dolerių.
Remiantis „AdImpact“ duomenimis, tuo metu ši suma buvo dvigubai didesnė už J. Talarico rinkimų kampanijos išlaidas.
Spalio 20-ąją E. Muskas viešai išreiškė palaikymą K. Paxtonui.
„Ant kortos pastatytas Teksaso ir Amerikos likimas. Šiandien balsuokite už Keną Paxtoną“, – socialiniame tinkle „X“ rašė milijardierius.
Tačiau rinkėjai pasirinko jo varžovą. J. Talarico pergalė tapo istorine – demokratai pirmą kartą nuo 1988 metų laimėjo rinkimus į JAV Senatą Teksaso valstijoje.
Kaip skelbia „Associated Press“, suskaičiavus 99 proc. balsų, J. Talarico surinko 5 445 156 balsus ir K. Paxtoną aplenkė maždaug 12 procentinių punktų.
Po pralaimėjimo – netikėta E. Musko reakcija
Lapkričio 4-osios naktį, apie 1 valandą JAV Rytų pakrantės laiku, E. Muskas, regis, sureagavo į rinkimų rezultatus.
Socialiniame tinkle „X“ jis užsiminė, kad duomenų centrų kūrimas kosmose dabar atrodo „gana patrauklus“, ir pajuokavo, jog jo „į rinkimus besikišantys kosminiai lazeriai nesuveikė“.
Tuo metu milijardieriaus turtas taip pat sumažėjo.
„Forbes“ duomenimis, iki lapkričio 4-osios ryto E. Musko turto vertė buvo sumenkusi 23,7 mlrd. JAV dolerių – daugiau nei 2,5 proc. viso jo turto.
Skelbiama, kad tam įtakos turėjo po rinkimų rezultatų kritusi su jo bendrovėmis „SpaceX“ ir „Tesla“ siejamų akcijų vertė.
Pergalės kalboje pasiuntė žinutę milijardieriams
Tuo metu rinkimus laimėjęs J. Talarico savo pergalės kalboje neslėpė džiaugsmo ir pabrėžė, kad rinkėjų balsai gali būti svarbesni už milžiniškas kampanijoms skiriamas pinigų sumas.
„Mes ką tik susigrąžinome Teksasą. Ką tik įrodėme, kad net visi pasaulio pinigai negali prilygti Teksaso žmonių galiai“, – sakė jis.
Politikas taip pat kreipėsi į turtingus politinių kampanijų rėmėjus.
„Mes ką tik pasiuntėme žinią kiekvienam milijardieriui, kiekvienam trilijonieriui, skiriančiam milžiniškas aukas. Kiekvienam korumpuotam šios ydingos politinės sistemos gynėjui tiek mūsų valstijoje, tiek visoje šalyje – valdžia priklauso žmonėms“, – kalbėjo J. Tala
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